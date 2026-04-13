США озвучили час початку морської блокади Ірану

Корабель із флоту США. Фото: U.S. Navy/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

У Центральному командуванні США заявили, що вже відсьогодні, з понеділка 13 квітня, американські війська почнуть морську блокаду Ірану. При цьому заходи не застосовуватимуться проти суден, які прямують до неіранських портів або назад.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пост Центрального командування США в соцмережі Х.

Що сказали у США про морську блокаду Ірану

"Відповідно до указу президента, сили Центрального командування США (CENTCOM) почнуть блокувати всі морські судна, що входять до іранських портів і виходять із них, 13 квітня о 10:00 за східним часом (17:00 за Києвом)", — ідеться в заяві.

Там уточнили, що блокада застосовуватиметься проти кораблів усіх країн, які входять до іранських портів і прибережних районів, або ж виходять із них. Йдеться, зокрема, про іранські порти в Аравійській затоці. Але є й винятки.

"Сили CENTCOM не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що прямують через Ормузьку протоку в неіранські порти і назад", — ідеться в пості.

У командуванні додали, що допінформацію нададуть комерційним морякам за допомогою офіційного повідомлення до початку блокади.

"Усім морякам рекомендується стежити за повідомленнями в рамках програми "Сповіщення для мореплавців" і зв'язуватися з військово-морськими силами США каналом 16, що з'єднує судно з містком, при русі в затоці Омана та під час наближення до Ормузької протоки", — резюмували в CENTCOM.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що президент США Дональд Трамп після провалу переговорів з Іраном анонсував блокаду Ормузької протоки. Також він обмовився, що країни НАТО нібито хочуть допомогти розмінувати протоку.

Добою раніше Трамп заявив, що для нього має значення, чи буде досягнута угода з Іраном. За його словами, США перемагають у цій війні і вже повністю розгромили Іран.