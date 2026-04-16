Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив про десятиденне перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

Трамп заявив про десятиденне перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 21:23
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ліван та Ізраїль домовилися про десятиденне припинення вогню. Як заявив президент США Дональд Трамп, перемир'я має розпочатися сьогодні опівночі за київським часом.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на допис Трампа у Truth Social.

Перемир'я між Ліваном та Ізраїлем

Як повідомив американський лідер, він провів "чудові переговори" з президентом Лівану Джозефом Ауном і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. У підсумку вони домовилися припинити вогонь. Перемир'я розпочнеться опівночі за київським часом.

"У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, за участю нашого великого державного секретаря Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру", — написав Трамп.

Ізраїль та Ліван уклали угоду про перемир'я
Повідомлення Трампа. Фото: скриншот

Він додав, що вже "припинив дев'ять воєн по всьому світі" і ця стане десятою.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп зробив заяву про завершення війни в Україні. За його словами, укладення мирної угоди "вже на підході". Американський лідер зауважив, що вже врегулював вісім воєн.

Також ми писали про те, президент США висловився щодо Ормузької протоки. Трамп зазначив, що відкрив її для усього світу й більше ситуація з її блокуванням не повториться.

Дональд Трамп
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації