Трамп заявив про десятиденне перемир'я між Ізраїлем та Ліваном

Президент США Дональд Трамп.

Ліван та Ізраїль домовилися про десятиденне припинення вогню. Як заявив президент США Дональд Трамп, перемир'я має розпочатися сьогодні опівночі за київським часом.

Перемир'я між Ліваном та Ізраїлем

Як повідомив американський лідер, він провів "чудові переговори" з президентом Лівану Джозефом Ауном і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. У підсумку вони домовилися припинити вогонь. Перемир'я розпочнеться опівночі за київським часом.

"У вівторок обидві країни вперше за 34 роки зустрілися тут, у Вашингтоні, за участю нашого великого державного секретаря Марко Рубіо. Я доручив віцепрезиденту Джей Ді Венсу та державному секретарю Рубіо, разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Разіном Кейном, співпрацювати з Ізраїлем та Ліваном для досягнення тривалого миру", — написав Трамп.

Повідомлення Трампа.

Він додав, що вже "припинив дев'ять воєн по всьому світі" і ця стане десятою.

