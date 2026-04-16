Трамп заявил о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном

Ливан и Израиль договорились о десятидневном прекращении огня. Как заявил президент США Дональд Трамп, перемирие должно начаться сегодня в полночь по киевскому времени.

Перемирие между Ливаном и Израилем

Как сообщил американский лидер, он провел "замечательные переговоры" с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В итоге они договорились прекратить огонь. Перемирие начнется в полночь по киевскому времени.

"Во вторник обе страны впервые за 34 года встретились здесь, в Вашингтоне, с участием нашего великого государственного секретаря Марко Рубио. Я поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и государственному секретарю Рубио, вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном, сотрудничать с Израилем и Ливаном для достижения длительного мира", — написал Трамп.

Он добавил, что уже "прекратил девять войн по всему миру" и эта станет десятой.

