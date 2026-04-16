Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном

Трамп заявил о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 21:23
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ливан и Израиль договорились о десятидневном прекращении огня. Как заявил президент США Дональд Трамп, перемирие должно начаться сегодня в полночь по киевскому времени.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Перемирие между Ливаном и Израилем

Как сообщил американский лидер, он провел "замечательные переговоры" с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В итоге они договорились прекратить огонь. Перемирие начнется в полночь по киевскому времени.

"Во вторник обе страны впервые за 34 года встретились здесь, в Вашингтоне, с участием нашего великого государственного секретаря Марко Рубио. Я поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу и государственному секретарю Рубио, вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Разином Кейном, сотрудничать с Израилем и Ливаном для достижения длительного мира", — написал Трамп.

Ізраїль та Ліван уклали угоду про перемир'я
Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Он добавил, что уже "прекратил девять войн по всему миру" и эта станет десятой.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине. По его словам, заключение мирного соглашения "уже на подходе". Американский лидер отметил, что уже урегулировал восемь войн.

Также мы писали о том, президент США высказался по Ормузскому проливу. Трамп отметил, что открыл его для всего мира и больше ситуация с его блокировкой не повторится.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации