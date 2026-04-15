Трамп заявил, что завершение войны в Украине "уже на подходе"

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном приближении урегулирования войны в Украине. В то же время в Киеве готовятся к новым переговорам с участием представителей Белого дома.

Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Fox Business.



По его словам, еще один международный конфликт может быть решен в ближайшее время.

"Я урегулировал восемь войн, девятая на подходе", — заявил Трамп, намекая, в частности, на ситуацию в Украине.

Тем временем в Киеве ожидают визит спецпосланников Белого дома — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Предполагается, что они проведут очередной раунд переговоров о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией.

Читайте также:

Переговоры по завершению войны приостановлены

Трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США временно отложили из-за смены внешнеполитических приоритетов. Как сообщил Владимир Зеленский, в последнее время США были сосредоточены прежде всего на ситуации на Ближнем Востоке, а также остаются разногласия относительно условий завершения войны.

В частности, Дональд Трамп ранее заявлял, что для достижения мира Украина должна уступить Донбасс. В Киеве такую позицию категорически отвергают и отмечают неприемлемость любых территориальных уступок.

В то же время, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что финальное решение будет зависеть от личной встречи лидеров сторон. По его словам, именно на уровне руководителей будет поставлена окончательная точка, и такой формат в любом случае состоится.