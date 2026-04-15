Зеленский раскритиковал требование оставить Донбасс в обмен на гарантии

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский ответил на требование оставить Донбасс в обмен на гарантии безопасности после завершения войны. По его словам, Украина четко понимает логику предложений. Он подчеркнул, что это требование российского диктатора Владимира Путина выйти с территорий Донбасса.

Об этом украинский лидер сказал в интервью ZDFheute, передает Новини.LIVE.

Донбасс в обмен на гарантии безопасности

Зеленский отметил, что Путин сказал посредникам из США, что якобы закончит войну, если Украина что-то отдаст. Других условий российский диктатор не рассматривает.

В то же время американцы пообещали Украине предоставить гарантии безопасности, когда война закончится. В ответ Зеленский сказал, что украинцы останутся там, где останутся, а в США заявляют, что боевые действия закончатся только при выходе из Донбасса.

"Они говорят: "Гарантии можно дать только когда война закончится и мы покинем Донбасс". Какая разница, кто ставит требование? Если требования такие. Мы не идиоты. Мы взрослые люди. Мы понимаем, что означает это послание. То есть, гарантии от США есть, когда война закончится, а война закончится, когда вы покинете Донбасс. Где я ошибаюсь? Кто врет?" — добавил глава государства.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Донбасс — это стратегическое место для Украины. По его словам, он откроет российскому диктатору Путину дорогу к другим областям.

Кроме того, украинский лидер сообщил, что полный захват Донбасса военным путем будет стоить России до миллиона жизней. Он подчеркнул, что это слишком высокая цена даже для Кремля.

Ранее Зеленский отметил, что российские оккупанты определили дедлайн на восточном фронте. Враг будет пытаться прорвать оборону ВСУ и захватить Дружковку, Константиновку и Покровск до конца апреля.