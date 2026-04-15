Зеленський розкритикував вимогу залишити Донбас в обмін на гарантії

Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський відповів на вимогу залишити Донбас в обмін на гарантії безпеки після завершення війни. За його словами, Україна чітко розуміє логіку пропозицій. Він наголосив, що це вимога російського диктатора Володимира Путіна вийти з територій Донбасу.

Про це український лідер сказав в інтервʼю ZDFheute, передає Новини.LIVE.

Донбас в обмін на гарантії безпеки

Зеленський зазначив, що Путін сказав посередникам зі США, що нібито закінчить війну, якщо Україна щось віддасть. Інших умов російський диктатор не розглядає.

Водночас американці пообіцяли Україні надати гарантії безпеки, коли війна закінчиться. У відповідь Зеленський сказав, що українці залишаться там, де залишаться, а в США заявляють, що бойові дії закінчаться лише при виході з Донбасу.

"Вони кажуть: "Гарантії можна дати лише коли війна закінчиться і ми покинемо Донбас". Яка різниця, хто ставить вимогу? Якщо вимоги такі. Ми не ідіоти. Ми дорослі люди. Ми розуміємо, що означає це послання. Тобто, гарантії від США є, коли війна закінчиться, а війна закінчиться, коли ви покинете Донбас. Де я помиляюся? Хто бреше?" — додав глава держави.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Донбас — це стратегічне місце для України. За його словами, він відкриє російському диктатору Путіну дорогу до інших областей.

Крім того, український лідер повідомив, що повне захоплення Донбасу військовим шляхом коштуватиме Росії до мільйона життів. Він наголосив, що це занадто висока ціна навіть для Кремля.

Раніше Зеленський зазначив, що російські окупанти визначили дедлайн на східному фронті. Ворог намагатиметься прорвати оборону ЗСУ та захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ до кінця квітня.