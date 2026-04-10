Донбас відкриє Путіну дорогу до решти областей: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не хоче домовлятися про мир. На це вказують кілька ознак. Зокрема, категорична позиція РФ щодо розміщення американських і європейських військових вздовж лінії зіткнення.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics, передає Новини.LIVE.

Путін не хоче досягнути миру в Україні

Зеленський зауважив, що Путін насправді не хоче миру. Саме тому російський диктатор відмовився від зустрічі на рівні лідерів для того, аби обговорити питання територій.

Крім того, на небажання РФ домовлятися про мир вказує позиція щодо миротворчих військ. Зокрема, Москва виступає категорично проти того, аби вздовж лінії зіткнення було розміщено американських і європейських військових.

"Відповідь Путіна була: "Ні, жодних іноземних військових". Чому? Це може означати лише те, що він хоче рухатися далі", — наголосив Зеленський.

Глава держави також додав, що РФ має приблизно 17 мільйонів квадратних кілометрів території. Водночас Путін запевняє американців у тому, що проблема вирішення питання війни в Україні полягає у 6 тисяч квадратних кілометрів.

"Чи можете ви уявити, що хтось, хто має мільйони квадратних кілометрів, 70% з яких є слаборозвиненими й не мають належної інфраструктури, просить ще? Чи справді ми віримо, що все, що йому потрібно, — це додаткові 5800 квадратних кілометрів?", — зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що справжня мета російського диктатора полягає не у цьому. За його словами, Донбас — це стратегічне місце для України.

"Коли він отримає наші промислові міста й укріплення в цьому регіоні, далі залишаться лише відкриті поля й прямі дороги до наших обласних центрів. Я маю на увазі, що ми розуміємо, чому він хоче Донбас", — сказав Президент.

Як повідомляли Новини.LIVE, Зеленський також висловився щодо Будапештського меморандуму. За його словами, після підписання документа Україна мала отримати членство у НАТО. Крім того, Києву мали б надати парасольку безпеки.

Крім того, глава держави сказав, якою буде ціна захоплення Донбасу військовим шляхом для РФ. За словами Зеленського, втрати можуть сягнути до мільйона людей, що є великою цифрою навіть для Росії. Саме тому Кремль намагається за допомогою тиску на переговорах досягнути свого.

Також Президент зауважив, що Європейський Союз потребує розширення. За його словами, приєднання України, Туреччини, Великої Британії та Норвегії значно посилить позиції Європи. Це дозволить ефективно протистояти російській агресії.