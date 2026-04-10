Це було нечесно: Зеленський про Будапештский меморандум

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні взамін на відмову від ядерної зброї мали надати парасольку безпеки. Натомість Київ не отримав нічого після підписання Будапештського меморандуму.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics, передає Новини.LIVE.

"Не лише українська помилка, а й помилка інших підписантів Будапештського меморандуму. Це ядерні держави. Якщо вони попросили вас відмовитися від ядерної зброї, вони мали надати вам парасольку безпеки. Можливо, ядерну парасольку", — сказав Зеленський.

