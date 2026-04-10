Это было нечестно: Зеленский о Будапештском меморандуме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине в обмен на отказ от ядерного оружия должны были предоставить зонтик безопасности. Вместо этого Киев не получил ничего после подписания Будапештского меморандума.

Об этом глава государства сказал в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает Новини.LIVE.

Зеленский о ядерном оружии

Как отметил глава государства, после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, другая сторона должна была бы заплатить справедливую цену. По словам Зеленского, по меньшей мере речь идет о членстве в НАТО.

"Это самое малое, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", — сказал глава государства.

Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Зеленский подчеркнул, что подписание Будапештского меморандума стало ошибкой не только Украины, но и других подписантов.

"Это ядерные государства. Если они попросили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонтик безопасности. Возможно, ядерный зонтик", — сказал Президент.

В конце концов, как отметил Зеленский, "все это было обманом". После подписания документа значительную часть ядерного оружия Украины передали России. В частности, стратегические самолеты, которые сейчас РФ использует в войне против Украины.

