Будапештский меморандум — что гарантировали Украине и какие обещания нарушила РФ

Подписание Будапештского меморандума. Фото: Википедия

В 1994 году в Будапеште происходит историческое событие. Украина, Великобритания, Россия и США подписывают Будапештский меморандум. Это произошло после присоединения Украины к договору "О нераспространении ядерного оружия". Будапештский меморандум должен был обеспечить стране безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Правда, обещания северного соседа бесследно исчезли. Ровно через 20 лет Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, а уже в 2022 году развязала полномасштабную кровавую войну в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о сути Будапештского меморандума и некоторых обещаниях, которые остались только на бумаге.

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На сайте Верховной Рады опубликован документ, датированный 5 декабря 1994 года. В нем четко расписаны обязательства стран-участниц относительно гарантий безопасности Украины. Это Будапештский меморандум, который должен был стать щитом для Украины после того, как она отказалась от ядерного оружия.

Среди шести пунктов, изложенных в документе, указано, что Россия, США и Великобритания обязуются уважать независимость и территориальный суверенитет Украины, а также ее существующие границы. Кроме того, эти государства пообещали воздерживаться от экономического давления на Украину.

Будапештский меморандум. Фото: скриншот

Еще один пункт Будапештского меморандума предусматривает, что РФ, Великобритания и США обязуются добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН. Речь идет о случаях, когда Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

В документе также говорилось об обязательстве не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия. Будапештский меморандум подписали Кучма, Ельцин, Мейджор и Клинтон.

Подписание документа. Фото: Укринформ

Но наибольший интерес для Украины представляет пункт №2. В нем четко указано, что РФ, США и Великобритания подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины. Этот пункт также предусматривает, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны. Как известно, Россия успешно закрыла глаза на этот и другие пункты и напала на Украину.

Почему вообще решили подписать Будапештский меморандум? Причин этому было несколько.

После распада Советского Союза, Украина получила мощный ядерный арсенал. Он был третьим в мире после США и России. Если откровенно, то пугало это не только РФ, но и Америку, которая в то время еще не построила крепкие отношения с Украиной.

Правда, мощь украинского ядерного арсенала поставила под вопрос профессор Владимир Василенко. Он отметил, что хотя и формально у Украины было ядерное оружие, руководила им Россия.

"Своего ядерного оружия не было — то, что говорят, что у Украины был третий в мире ядерный потенциал — это все дура. Украина имела на своей территории советское ядерное оружие, которым управляла Россия, но своего ядерного оружия у Украины не было. Да, суммарно, это был третий в мире арсенал, но он не принадлежал Украине", — отметил профессор Владимир Василенко.

Уничтожена шахта для стратегической ракеты СС-24 в Первомайске Николаевской области Фото: AP

Справедливости ради отметим, что и сама Украина не стремилась в будущем стать ядерным государством. То есть никто не заставлял его отказываться от оружия, хотя давление все же было. Одним из примеров государственной политики Украины того времени является Декларация о государственном суверенитете Украины с 1990 года. В ней говорится, что Украинская ССР намерена стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках и придерживается трех неядерных принципов — не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

Декларация о государственном суверенитете Украины. Фото: скриншот

До 1996 года Украина выполнила свои обязательства. Было уничтожено 2000 стратегических ядерных боезарядов, унаследованных от СССР.

Как известно, Россия еще в 2014 году аннексировала украинский Крым и начала войну на Донбассе вопреки всем договоренностям. Уже через восемь лет после этого РФ пошла дальше и начала полномасштабное вторжение в Украину. Обещания России о неприменении силы против Украины, уважение ее независимости и границ, так и остались на бумаге.

Будапештский меморандум обладал хорошим потенциалом и стал бы действенным, если бы Россия действительно держала свое слово. Однако так не произошло. Уже в начале полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский и инициировал созыв консультаций государств — гарантов Будапештского меморандума.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств — гарантов Будапештского меморандума. Трижды — безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент — впервые. Но и Украина, и я делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел", — отметил Зеленский.

Зеленский инициирует созыв консультаций государств – гарантов Будапештского меморандума. Фото: Офис президента

Откровенно о Будапештском меморандуме и отказе Украины от ядерного оружия рассказал и бывший президент Украины Леонид Кучма. По его словам, это стало самой большой ошибкой, которую приходится исправлять до сих пор.

Мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех великих держав. , что возможны такие лицемерия и цинизм", — сказал Кучма.

Ровно через 30 лет после подписания Будапештского меморандума Россия продолжает и дальше цинично игнорировать свои обещания. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ошибки прошлого можно и нужно исправить. Украина должна получить четкие, юридически обязывающие гарантии безопасности, которые будут соответствовать ее значимому вкладу в глобальное ядерное разоружение.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является лишь полноправное членство Украины в НАТО", — говорится в заявлении.

Кроме того, добавили, что, имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет никаких альтернатив полноправного членства в НАТО. Ведь, как отмечают в МВД, Будапештский меморандум стал памятником недальновидности в принятии стратегических решений безопасности.

Напомним, после подписания Будапештского меморандума в 1994 году страны-участницы договора постоянно требовали, чтобы Украина разоружалась. Большой интерес в этом имели США, а Москва подыгрывала Вашингтону.

Экспрезидент США Клинтон заявил, что сожалеет о том, что в свое время сделал все для отказа Украины от ядерного оружия.