Будапештський меморандум — що гарантували Україні та які обіцянки порушила РФ

Підписання Будапештського меморандуму. Фото: Вікіпедія

У 1994 році в Будапешті стається історична подія. Україна, Велика Британія, Росія та США підписують Будапештський меморандум. Це сталося після приєднання України до договору "Про нерозповсюдження ядерної зброї". Він мав гарантувати країні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Щоправда, обіцянки північного сусіда безслідно зникли. Рівно за 20 років Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі, а вже у 2022 році розв’язала повномасштабну криваву війну в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає про суть Будапештського меморандуму та деякі обіцянки, які залишились тільки на папері.

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На сайті Верховної Ради України опублікований документ, датований 5 грудня 1994 року. У ньому чітко розписані зобов’язання країн-учасниць щодо безпекових гарантій України. Це Будапештський меморандум, який мав би стати щитом для України після того, як вона відмовилась від ядерної зброї.

Серед шести пунктів, які викладені в документі, вказано, що Росія, США та Велика Британія беруть на себе зобов’язання поважати незалежність та територіальний суверенітет України, а також її існуючі кордони. Крім того, ці держави пообіцяли утримуватись від економічного тиску на Україну.

Будапештський меморандум. Фото: скриншот

Ще один пункт Будапештського меморандуму передбачає, що РФ, Британія та США зобов’язуються домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН. Йдеться про випадки, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.

У документі також йшлося про зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Будапештський меморандум підписали Кучма, Єльцин, Мейджор та Клінтон.

Підписання документа. Фото: Укрінформ

Та найбільший інтерес для України становить пункт про №2. В ньому чітко вказано, що РФ, США та Велика Британія підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України. Цей пункт також передбачає, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони. Як відомо, Росія успішно закрила очі на цей та інші пункти й напала на Україну.

Чому ж взагалі вирішили підписати Будапештський меморандум? Причин для цього було кілька.

Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала потужний ядерний арсенал. Він був третім у світі після США та Росії. Якщо відверто, то лякало це не тільки РФ, а й Америку, яка на той час ще не побудувала міцні стосунки з Україною.

Щоправда, потужність українського ядерного арсеналу поставив під питання професор Володимир Василенко. Він зауважив, що хоча й формально Україна мала ядерну зброю, керувала нею Росія.

"Своєї ядерної зброї не було — те, що говорять, що Україна мала третій у світі ядерний потенціал — це все дурня. Україна мала на своїй території радянську ядерну зброю, якою керувала Росія, але своєї ядерної зброї Україна не мала. Так, сумарно, це був третій у світі арсенал, але він не належав Україні", — зазначив професор Володимир Василенко.

Знищена шахта для стратегічної ракети СС-24 в Первомайську Миколаївської області. Фото: AP

Заради справедливості зазначимо, що й сама Україна не прагнула в майбутньому стати ядерною державою. Тобто ніхто не змушував її відмовлятись від зброї, хоча тиск все ж був. Одним з прикладів державної політики України того часу є Декларація про державний суверенітет України від 1990 року. У ній йдеться про те, що Українська РСР має намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів — не приймати, не виробляти й не набувати ядерної зброї.

Декларація про державний суверенітет України. Фото: скриншот

До 1996 року Україна виконала свої зобов'язання. Було знищено 2000 стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

Як відомо, Росія ще у 2014 році анексувала український Крим та розпочала війну на Донбасі, всупереч усім домовленостям. Вже через вісім років після цього РФ пішла далі та почала повномасштабне вторгнення в Україну. Обіцянки Росії про не застосування сили проти України, повагу до її незалежності та кордонів, так і залишились на папері.

Будапештський меморандум мав гарний потенціал та став би дієвим, якби Росія дійсно тримала своє слово. Однак так не сталося. Вже на початку повномасштабної війни президент України Володимир Зеленський ініціював скликання консультацій держав — гарантів Будапештського меморандуму.

"З 2014 року Україна тричі намагалася скликати консультації держав — гарантів Будапештського меморандуму. Тричі — безуспішно. Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я як президент — уперше. Але і Україна, і я робимо це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у межах Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ", — зазначив Зеленський.

Зеленський ініціює скликання консультацій держав — гарантів Будапештського меморандуму. Фото: Офіс президента

Відверто про Будапештський меморандум та відмову України від ядерної зброї розповів й колишній президент України Леонід Кучма. За його словами, це стало найбільшою помилкою, яку доводиться виправляти й досі.

"Ми відмовилися від ядерної зброї та підписали Будапештський меморандум без справжніх гарантій безпеки від усіх великих держав. Ми (і я, і попередня влада, яка й розробляла цей документ) виявилися не готовими до того, що у світовій політиці такого рівня обіцянки можуть бути порожніми, що можливі такі лицемірство та цинізм", — сказав Кучма.

Рівно за 30 років після підписання Будапештського меморандуму Росія продовжує й надалі цинічно ігнорувати свої обіцянки. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що помилки минулого можна та потрібно виправити зараз. Україна має отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, які будуть відповідати її вагомому внеску у глобальне ядерне роззброєння.

"Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", — йдеться у заяві.

Крім того, додали, що маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не пристане на жодні альтернативи повноправного членства в НАТО. Адже, як зазначають в МВС, Будапештський меморандум сьогодні став пам’ятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень.

Нагадаємо, після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році країни-учасниці договору повсякчас вимагали, аби Україна роззброювалась. Велику зацікавленість у цьому мали США, а Москва підігрувала Вашингтону.

Експрезидент США Клінтон заявив, що він шкодує про те, що свого часу зробив усе для відмови України від ядерної зброї.