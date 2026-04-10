Цена Донбасса для РФ: Зеленский озвучил катастрофические цифры потерь

Полный захват Донбасса военным путем будет стоить России от 300 тысяч до миллиона жизней, и это слишком высокая цена даже для Кремля. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, именно поэтому Путин пытается получить желаемое не на поле боя, а попытками дипломатически вытеснить Украину из региона через переговоры с Соединенными Штатами.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью для подкаста The Rest Is Politics, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский считает, что Путин признает поражение России, но хочет дожать США завершить войну на его условиях

По словам украинского лидера, российский диктатор периодически посылает западным партнерам Киева определенные месседжи, которые на самом деле совершенно не соответствуют его реальным мыслям и планам.

Причина такого поведения кроется в критической ситуации на поле боя. Россия несет огромные потери, и ей катастрофически не хватает хорошо подготовленного личного состава для ведения масштабных наступательных действий. Учитывая эти факторы, Кремль ищет стратегию выхода из конфликта.

"Он пытается найти выход из ситуации, который выглядел бы как победа. Именно поэтому он пытается вытеснить нас с Донбасса дипломатическим путем — через диалог с Соединенными Штатами", — пояснил Владимир Зеленский.

Президент Украины также озвучил шокирующие цифры потенциальных потерь, которые ждали бы российскую армию в случае попытки полной военной оккупации Донецкой и Луганской областей. Он подчеркнул, что такой сценарий обошелся бы Москве в сотни тысяч погибших и раненых.

"Потому что для полной оккупации Донбасса ему пришлось бы пожертвовать от 300 тысяч до 1 миллиона человек — в зависимости от того, на сколько лет они планировали бы эту операцию. Это огромная цена даже для Путина", — резюмировал глава государства.

Как уже писали ранее Новини.LIVE, в Кремле выдвигали ультиматумы Украине. Там требуют сдачи Донетчины и Луганщины России и полностью вывести оттуда войска ВСУ.

В то же время переговоры с участием США, Украины и России пока на паузе. Активные встречи отложили на потом из-за обострения боевых действий в Иране, поэтому Вашингтон сосредоточился на этом.

Тем временем Путин согласился на перемирие на Пасху. Оно продлится с 11 по 12 апреля.

Также аналитики Института исследования войны отмечали, что российская экономика близка к краху. Несмотря на это, Владимир Путин убежден, что затяжная война не ударит по бюджету.