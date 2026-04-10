Ціна Донбасу для РФ: Зеленський озвучив катастрофічні цифри втрат

Ціна Донбасу для РФ: Зеленський озвучив цифри втрат
Дата публікації: 10 квітня 2026 12:10
Повне захоплення Донбасу військовим шляхом коштуватиме Росії від 300 тисяч до мільйона життів, і це занадто висока ціна навіть для Кремля. За словами Президента України Володимира Зеленського, саме через це Путін намагається здобути бажане не на полі бою, а спробами дипломатично витіснити Україну з регіону через переговори зі Сполученими Штатами.
Читайте також:
