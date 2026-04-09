Тристоронні переговори з Росією на паузі: Зеленський

Тристоронні переговори з Росією на паузі: Зеленський

Дата публікації: 9 квітня 2026 10:31
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Перемир'я в Ірані, досягнуте за сприяння США, допоможе світу впоратися з енергетичною кризою, однак воно ж стало причиною зміщення графіка переговорів щодо України. Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам пояснив поточну дипломатичну ситуацію та закликав не зупиняти військову підтримку Києва.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rai.

Зеленський пояснив ситуацію довкола переговорів

Тристоронній переговорний процес за участю Російської Федерації наразі довелося відкласти через зміну дипломатичних пріоритетів Вашингтона. Як розповів президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами італійського телеканалу Rai, Сполучені Штати Америки останнім часом були максимально зосереджені на вирішенні конфлікту на Близькому Сході.

Саме це глобальне зміщення фокуса вплинуло на розклад консультацій щодо російсько-української війни. Втім, глава держави зберігає оптимізм щодо цього напряму роботи.

"Але ми почнемо знову...", — запевнив український лідер.

Водночас президент України позитивно оцінив успіхи американської дипломатії на близькосхідному напрямку. Він публічно привітав Сполучені Штати із досягненням домовленостей про перемир'я в Ірані. На переконання Зеленського, стабілізація ситуації в цьому регіоні матиме відчутний позитивний ефект для всієї планети, оскільки такий крок суттєво полегшить подолання світової енергетичної кризи.

Попри те, що увага головних партнерів тимчасово переключилася на інші гарячі точки, безпекові та оборонні потреби Києва не повинні відходити на другий план. Володимир Зеленський категорично заявив, що пауза в переговорному процесі не означає паузи у військовій допомозі.

"Підтримка України поставками озброєння має тривати", — наголосив президент.

Як уже повідомляв Новини.LIVE, наприкінці березня Володимир Зеленський заявляв, що переговорний процес став на паузу, бо загострилися бойові дії на Близькому Сході та розбіжність інтересів сторін переговорів.

Зокрема американський президент Дональд Трамп заявляв, що для миру Україні необхідно віддати Росії Донбас. Натомість Київ категорично відкидає будь-які територіальні поступки Кремлю.

Окремо очільник ОПУ Кирило Буданов заявляв, що до Києва можуть незабаром прибути учасники американськох делегації, куди входить спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і сенатор Ліндсі Грем. Це може статися орієнтовно після Великодня.

Володимир Зеленський переговори Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
