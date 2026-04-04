Буданов: Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва після Великодня

Україна очікує візиту високопоставленої делегації США до Києва вже цього місяця на тлі спроб активізувати мирні переговори з Росією. До складу делегації можуть увійти спецпосланець Стів Віткофф, Джаред Кушнер і сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у коментарі Bloomberg.

Віткофф і Кушнер можуть приїхати до Києва

Буданов зазначив, що візит може відбутися незабаром після Великодня, 12 квітня. Водночас у США поки лише обговорюють можливість цієї поїздки, остаточного підтвердження немає.

За словами керівника ОП, делегацію очікують у Києві вперше, хоча раніше Віткофф і Кушнер неодноразово відвідували Росію для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем — ось хто, як очікується, приїде. Хто ще буде — подивимось", — заявив Буданов.

Президент України Володимир Зеленський раніше запрошував американських переговорників до Києва, наголошуючи на необхідності посилення діалогу. Очікується, що візит може передувати новому раунду переговорів у Москві.

На цьому тлі Україна наполягає на чітких гарантіях безпеки з боку США, які мають запобігти можливій новій агресії Росії після завершення війни. За словами Буданова, у цьому питанні вже є певний прогрес.

"Ми давно визначили, чого хочемо. Думаю, це скоро буде реалізовано… Але щодо гарантій безпеки ми точно досягли прогресу — ми вже просунулися вперед", — зазначив він.

Попри посередництво США, мирні переговори залишаються складними. Сторони досі не досягли прориву, а їхні позиції суттєво різняться: Кремль вимагає повного виведення українських військ із Донеччини і Луганщини, тоді як Київ наполягає на збереженні нинішньої лінії фронту.

Серед можливих варіантів обговорюється створення так званої вільної економічної зони на спірних територіях, яка не перебуватиме під контролем жодної зі сторін.

Буданов також повідомив, що Україна отримує сигнали від міжнародних партнерів щодо обмеження ударів по російських нафтопереробних заводах на тлі зростання світових цін на нафту через війну з Іраном.

"Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу", — сказав він.

Водночас Україна готується до онлайн-переговорів зі Сполученими Штатами.

Водночас Україна готується до онлайн-переговорів зі Сполученими Штатами. За словами глави держави, під час зустрічі планують обговорити мирний процес, зокрема можливі терміни проведення тристоронньої зустрічі.