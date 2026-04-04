Буданов: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев после Пасхи

Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Украина ожидает визита высокопоставленной делегации США в Киев уже в этом месяце на фоне попыток активизировать мирные переговоры с Россией. В состав делегации могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сенатор Линдси Грэм.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев

Буданов отметил, что визит может состояться вскоре после Пасхи, 12 апреля. В то же время в США пока только обсуждают возможность этой поездки, окончательного подтверждения нет.

По словам руководителя ОП, делегацию ожидают в Киеве впервые, хотя ранее Уиткофф и Кушнер неоднократно посещали Россию для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм — вот кто, как ожидается, приедет. Кто еще будет — посмотрим", — заявил Буданов.

Читайте также:

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приглашал американских переговорщиков в Киев, подчеркивая необходимость усиления диалога. Ожидается, что визит может предшествовать новому раунду переговоров в Москве.

На этом фоне Украина настаивает на четких гарантиях безопасности со стороны США, которые должны предотвратить возможную новую агрессию России после завершения войны. По словам Буданова, в этом вопросе уже есть определенный прогресс.

"Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это скоро будет реализовано... Но по гарантиям безопасности мы точно достигли прогресса — мы уже продвинулись вперед", — отметил он.

Несмотря на посредничество США, мирные переговоры остаются сложными. Стороны до сих пор не достигли прорыва, а их позиции существенно различаются: Кремль требует полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, тогда как Киев настаивает на сохранении нынешней линии фронта.

Среди возможных вариантов обсуждается создание так называемой свободной экономической зоны на спорных территориях, которая не будет находиться под контролем ни одной из сторон.

Буданов также сообщил, что Украина получает сигналы от международных партнеров по ограничению ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне роста мировых цен на нефть из-за войны с Ираном.

"Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу", — сказал он.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прокомментировал ход трехсторонних переговоров, отметив, что процесс осложняется из-за разногласий между сторонами и общей международной ситуации.

В то же время Украина готовится к онлайн-переговорам с Соединенными Штатами. По словам главы государства, во время встречи планируют обсудить мирный процесс, в частности возможные сроки проведения трехсторонней встречи.