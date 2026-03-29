Ультиматум РФ: Зеленский об идее выхода Украины из Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею вывода украинских войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его словам, подобные предложения фактически отражают требования России, а не являются самостоятельной инициативой партнеров. Он также подчеркнул, что завершение войны возможно только при условии усиления давления на Кремль.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью NBC News.

Зеленский об идее выхода Украины из Донбасса

Глава государства прокомментировал дискуссии относительно возможного компромисса, который предусматривает отступление украинских сил с Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что формально это не выглядит как прямое давление со стороны США, однако суть таких предложений очевидна для всех сторон.

По его словам, речь идет о подходе, в котором Украине предлагают пойти на уступки, чтобы остановить Россию, после чего могут быть предоставлены определенные гарантии.

В то же время президент подчеркнул, что такая логика не является отдельной американской инициативой, а фактически повторяет ультимативные требования Москвы.

Украинский лидер также отметил, что пока этот подход не меняется, однако он считает, что президент США Дональд Трамп имеет достаточное влияние, чтобы пересмотреть его и усилить давление на Кремль.

По его мнению, Россия продолжает войну не из-за собственной силы, а из-за недостаточной жесткости международной реакции.

"Они остановятся. Но только если цена для них станет достаточно высокой", — подчеркнул Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявлял, что США рассматривают предоставление гарантий безопасности Украине в привязке к возможному выводу войск с Донбасса. Он подчеркнул, что такой подход фактически повторяет требования России и предусматривает уступки со стороны Украины. В то же время глава государства предупредил, что реализация такого сценария может ослабить безопасность как Украины, так и всей Европы.

Также Новини.LIVE информировали, что государственный секретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что Вашингтон якобы связывает гарантии безопасности для Украины с выводом войск из Донбасса. Он подчеркнул, что США не выдвигали подобных условий и не требовали никаких территориальных уступок.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский отреагировал на заявления госсекретаря США Марко Рубио и отверг обвинения в неправдивости своих слов об условиях Вашингтона. Он отметил, что обнародовал лишь часть информации о переговорах, подчеркнув, что реальная картина шире. Он также отметил, что Украина стремилась заключить соглашение о гарантиях безопасности еще до завершения войны, и документ уже был почти готов, однако США отказались его подписывать.