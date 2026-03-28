Зеленский ответил на условия США по Донбассу и гарантиям безопасности
Дата публикации 28 марта 2026 16:24
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения во лжи по поводу условий США по Донбассу и гарантий безопасности. Он подчеркнул, что "большая часть айсберга не видна", а он говорит абсолютно откровенно.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал, общаясь с журналистами.
"Знаете, как говорят, большая часть айсберга не видна. То, поверьте, я показал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно",- сказал президент.
Реклама