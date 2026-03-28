Зеленський відповів на умови США щодо Донбасу та гарантій безпеки

Зеленський відповів на умови США щодо Донбасу та гарантій безпеки

Дата публікації: 28 березня 2026 16:24
Зеленський відповів на умови США щодо Донбасу та гарантій безпеки
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відповів на звинувачення у неправдивій інформації з приводу умов США щодо Донбасу та гарантій безпеки. Він наголосив, що "більша частина айсбергу не видна", а він говорить абсолютно відверто.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав, спілкуючись з журналістами.

Що каже Зеленський про умови США щодо гарантій безпеки

Зеленський відкинув звинувачення державного секретаря США Марка Рубіо у брехні щодо вимог американської сторони вивести війська з Донбасу. За його словами, "більшу частина айсбергу не видно". 

"Знаєте, як кажуть, більшу частину айсбергу не видно. То, повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто", — наголосив президент.

Він зазначив, що США погоджуються надати гарантії безпеки лише після завершення бойових дій, а умовою закінчення війни є виведення українських військ з Донбасу. 

"Всі сигнали, які були упродовж всього переговорного процесу, говорять про те, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не після припинення вогню і не після закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни", — розповів Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що Україна хоче підписати гарантії безпеки до закінчення війни і вони були вже майже готові. Однак у США відповіли "ні".

Що передувало

Зазначимо, 27 березня Марко Рубіо заперечив, що США вимагають від України виходу з Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Він наголосив, що заява президента Зеленського про необхідність відмови від територій не відповідає дійсності. 

"Я бачив, як він (Зеленський, — ред.) це говорив, і прикро, що він це каже, бо чудово знає, що це неправда. Йому цього не казали", — сказав держсекретар США. 

За його словами, США готові надати Україні гарантії безпеки лише тоді, коли закінчиться війна, адже в іншому випадку Вашингтон буде втягнений у конфлікт. 

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Дональд Трамп заявив, що йому заважає закінчити війну в Україні ненависть між Путіним і Зеленським. Він сказав, що втрати сягають десятків тисяч щотижня і назвав ситуацію "найгіршою з часів Другої світової".

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що швидкий мир можливий за умови тиску на Росію, а не на Україну. Водночас він наголосив, що конфлікти на Близькому Сході "відвертають уваги від України". 

Володимир Зеленський Донбас гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
