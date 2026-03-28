Головна Новини дня Трамп сказав, що заважає йому закінчити війну РФ проти України

Трамп сказав, що заважає йому закінчити війну РФ проти України

Дата публікації: 28 березня 2026 05:10
Трамп сказав, що заважає йому закінчити війну РФ проти України
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, війну в Україні можна було б завершити легше, ніж інші. Однак цьому заважає ненависть між главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому.

Що сказав Трамп про проблему завершити війну в Україні

Під час свого виступу Трамп знову розповів про втрати у війні, назвавши все що відбувається — найгіршим, що було з часів Другої світової війни.

"Минулого тижня загинули 28 тисяч солдатів, тижнем раніше загинуло 32 тисячі солдатів. Думаю, ми це владнаємо, але це жахливо. Це жахлива річ. Найгірше з часів Другої світової", — сказав Трамп, не уточнивши, про втрати з якого боку йде мова.

Також американський вчергове заявив, що вже врегулював 8 війн, додавши, що війну в Україні можна було б завершити легше. Однак він каже, що серйозною перешкодою цьому є "надзвичайна ненависть" між Путіним і Зеленським.

"Ненависть — це погано, коли намагаєшся врегулювати війну", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, кілька днів тому Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб Україна та Росія досягли угоди до проміжних виборів у США, які відбудуться у листопаді цього року.

Також Трамп днями знову розкритикував союзників за їхню позицію щодо Ірану. Зокрема, коли канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що це не їх війна, Трамп відповів, Україна не є війною США.

Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
