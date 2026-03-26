Трамп заявив, що війна в Україні "не справа США"

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою щодо війни в Україні. Він провів паралель із подіями на Близькому Сході. Крім того, американський лідер розкритикува союзників за їхню позицію щодо війни в Ірані.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Clash Report.

Заява Трампа щодо війни

Трамп розповів, що під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який назвав ситуацію з Іраном "не їхньою війною", він провів паралель із подіями в Україні.

"Коли я почув, як канцлер Німеччини сказав: "Це не наша війна" щодо Ірану, я відповів: "Україна — це теж не наша війна"", — зазначив президент США.

Також він розкритикував союзників за їхню позицію щодо конфлікту на Близькому Сході. Трамп додав, що попри таку позицію, його турбують людські втрати у війні.

"Я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Їх просто вбивають. Це наче бійня. Те, що там відбувається, — це жахливо", — наголосив американський лідер.

Як писали Новини.LIVE, раніше Трамп заявив, що напад РФ на Україну не був загрозою для США. Він наголосив, що "з Україною було б покінчено за один день", якби не допомогли США.

Також президент США просив в НАТО допомогти у війні з Іраном. На його думку, Альянс чекає "погане майбутнє", якщо він відмовиться допомогти Америці убезпечити ситуацію в Ормузткій протоці.