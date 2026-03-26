Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявив, що війна в Україні "не справа США"

Трамп заявив, що війна в Україні "не справа США"

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 21:19
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп вкотре виступив із заявою щодо війни в Україні. Він провів паралель із подіями на Близькому Сході. Крім того, американський лідер розкритикува союзників за їхню позицію щодо війни в Ірані.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Clash Report.

Заява Трампа щодо війни

Трамп розповів, що під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який назвав ситуацію з Іраном "не їхньою війною", він провів паралель із подіями в Україні.

"Коли я почув, як канцлер Німеччини сказав: "Це не наша війна" щодо Ірану, я відповів: "Україна — це теж не наша війна"", — зазначив президент США. 

Також він розкритикував союзників за їхню позицію щодо конфлікту на Близькому Сході. Трамп додав, що попри таку позицію, його турбують людські втрати у війні.

"Я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Їх просто вбивають. Це наче бійня. Те, що там відбувається, — це жахливо", — наголосив американський лідер. 

Як писали Новини.LIVE, раніше Трамп заявив, що напад РФ на Україну не був загрозою для США. Він наголосив, що "з Україною було б покінчено за один день", якби не допомогли США. 

Також президент США просив в НАТО допомогти у війні з Іраном. На його думку, Альянс чекає "погане майбутнє", якщо він відмовиться допомогти Америці убезпечити ситуацію в Ормузткій протоці. 

Дональд Трамп війна в Україні Близький Схід
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації