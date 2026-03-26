Трамп заявил, что война в Украине "не дело США"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с заявлением относительно войны в Украине. Он провел параллель с событиями на Ближнем Востоке. Кроме того, американский лидер раскритиковал союзников за их позицию относительно войны в Иране.

Трамп рассказал, что во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, который назвал ситуацию с Ираном "не их войной", он провел параллель с событиями в Украине.

"Когда я услышал, как канцлер Германии сказал: "Это не наша война" в отношении Ирана, я ответил: "Украина — это тоже не наша война"", — отметил президент США.

Также он раскритиковал союзников за их позицию по конфликту на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что несмотря на такую позицию, его беспокоят человеческие потери в войне.

Читайте также:

"Я хотел бы, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Их просто убивают. Это как бойня. То, что там происходит, — это ужасно", — подчеркнул американский лидер.

Как писали Новини.LIVE, ранее Трамп заявил, что нападение РФ на Украину не было угрозой для США. Он подчеркнул, что "с Украиной было бы покончено за один день", если бы не помогли США.

Также президент США просил у НАТО помочь в войне с Ираном. По его мнению, Альянс ждет "плохое будущее", если он откажется помочь Америке обезопасить ситуацию в Ормузском проливе.