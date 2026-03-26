Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп заявил, что война в Украине "не дело США"

Трамп заявил, что война в Украине "не дело США"

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 21:19
Трамп заявил, что война в Украине "не дело США"
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с заявлением относительно войны в Украине. Он провел параллель с событиями на Ближнем Востоке. Кроме того, американский лидер раскритиковал союзников за их позицию относительно войны в Иране.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Clash Report.

Заявление Трампа относительно войны

Трамп рассказал, что во время разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, который назвал ситуацию с Ираном "не их войной", он провел параллель с событиями в Украине.

"Когда я услышал, как канцлер Германии сказал: "Это не наша война" в отношении Ирана, я ответил: "Украина — это тоже не наша война"", — отметил президент США.

Также он раскритиковал союзников за их позицию по конфликту на Ближнем Востоке. Трамп добавил, что несмотря на такую позицию, его беспокоят человеческие потери в войне.

Читайте также:

"Я хотел бы, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Их просто убивают. Это как бойня. То, что там происходит, — это ужасно", — подчеркнул американский лидер.

Как писали Новини.LIVE, ранее Трамп заявил, что нападение РФ на Украину не было угрозой для США. Он подчеркнул, что "с Украиной было бы покончено за один день", если бы не помогли США.

Также президент США просил у НАТО помочь в войне с Ираном. По его мнению, Альянс ждет "плохое будущее", если он откажется помочь Америке обезопасить ситуацию в Ормузском проливе.

Дональд Трамп война в Украине Ближний Восток
Карина Приходько - Редактор
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации