Венс похвалив Трампа за позицію щодо війни РФ проти України

Венс похвалив Трампа за позицію щодо війни РФ проти України

Дата публікації: 14 березня 2026 00:34
Венс похвалив Трампа за позицію щодо війни РФ проти України
Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Наразі активно обговорюють, якою має бути зовнішня позиція Штатів стосовно РФ і України. Американський лідер Дональд Трамп хоче, щоб убивства припинилися.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив на мітингу в Північній Кароліні в п'ятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

Ставлення США до війни між Україною та РФ

За словами Венса, президент США хоче відновити торговельні відносини із РФ. 

"Він хоче покласти край загибелі невинних людей у цьому конфлікті. Я своєю чергою захоплююся цим. Звісно, я можу бути упередженим, але вважаю, що це правильна ідея", — заявив віцепрезидент США.

Також він назвав божевільним ексгубернатора Північної Кароліни Роя Купера, який виступає за посилену допомогу Україні.

"Ви чуєте пристрасть у його голосі, коли він говорить про відправлення сотень мільярдів доларів на війну в Україні... Єдиною українкою, про яку Рой Купер не потурбувався, була ця невинна дівчина, Ірина (Ірина Заруцька, яку вбили в Північній Кароліні — Ред.)", — заявив політик.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Київ чотири роки поспіль просив у світу допомоги з постачанням зброї. Наразі ж підтримки від України потребують союзники, зокрема США. 

Також ми повідомляли, що Україна пропонує Америці рішення щодо ППО і дронів. Українські команди вирушили до країн Близького Сходу, щоб передати партнерам свої знання та досвід.

США Дональд Трамп політики війна в Україні Джей Ді Венс
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
