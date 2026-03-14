Венс похвалив Трампа за позицію щодо війни РФ проти України

Джей Ді Венс.

Наразі активно обговорюють, якою має бути зовнішня позиція Штатів стосовно РФ і України. Американський лідер Дональд Трамп хоче, щоб убивства припинилися.

Про це віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив на мітингу в Північній Кароліні в п'ятницю, 13 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ставлення США до війни між Україною та РФ

За словами Венса, президент США хоче відновити торговельні відносини із РФ.

"Він хоче покласти край загибелі невинних людей у цьому конфлікті. Я своєю чергою захоплююся цим. Звісно, я можу бути упередженим, але вважаю, що це правильна ідея", — заявив віцепрезидент США.

Також він назвав божевільним ексгубернатора Північної Кароліни Роя Купера, який виступає за посилену допомогу Україні.

"Ви чуєте пристрасть у його голосі, коли він говорить про відправлення сотень мільярдів доларів на війну в Україні... Єдиною українкою, про яку Рой Купер не потурбувався, була ця невинна дівчина, Ірина (Ірина Заруцька, яку вбили в Північній Кароліні — Ред.)", — заявив політик.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що Київ чотири роки поспіль просив у світу допомоги з постачанням зброї. Наразі ж підтримки від України потребують союзники, зокрема США.

Також ми повідомляли, що Україна пропонує Америці рішення щодо ППО і дронів. Українські команди вирушили до країн Близького Сходу, щоб передати партнерам свої знання та досвід.