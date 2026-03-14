Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Внешняя позиция Штатов по отношению к РФ и Украине — тема, которую на данный момент активно обсуждают. Американский лидер Дональд Трамп стремится к прекращению убийств.

Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на митинге в Северной Каролине в пятницу, 13 марта, передает Новини.LIVE.

По словам Вэнса, президент США хочет восстановить торговые отношения с РФ.

"Он хочет положить конец гибели невинных людей в этом конфликте. Я в свою очередь восхищаюсь этим. Конечно, я могу быть предвзятым, но считаю, что это правильная идея", — заявил вице-президент США.

Также он назвал сумасшедшим экс-губернатора Северной Каролины Роя Купера, который выступает за усиленную помощь Украине.

"Вы слышите страсть в его голосе, когда он говорит об отправке сотен миллиардов долларов на войну в Украине... Единственной украинкой, о которой Рой Купер не позаботился, была эта невинная девушка, Ирина (Ирина Заруцкая, которую убили в Северной Каролине — Ред.)", — заявил политик.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что Киев четыре года подряд просил у мира помощи с поставками оружия. Сейчас же в поддержке от Украины нуждаются союзники, в частности США.

Также мы сообщали, что Украина предлагает Америке решение по ПВО и дронам. Украинские команды отправились в страны Ближнего Востока, чтобы передать партнерам свои знания и опыт.