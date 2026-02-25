Трамп висловився про вбиту українку в США — справа Ірини Заруцької

Kenny Holston/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп під час виступу в Конгресі у Вашингтоні, згадав про вбиту в Північній Кароліні українку Ірину Заруцьку. Він пообіцяв її матері домогтися справедливості.

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи виступ Дональда Трампа.

Реклама

Читайте також:

Дональд Трамп згадав про вбиту українку Ірину Заруцьку

Під час виступу в Конгресі президент США Дональд Трамп окремо зупинився на справі Ірини Заруцької, українки, яка загинула у США. У залі була її мати Анна Заруцька, і Трамп публічно звернувся до неї, описавши її шлях після початку повномасштабної війни в Україні.

"Ми маємо честь, що сьогодні ввечері до нас приєдналася жінка, яка пройшла крізь справжнє пекло, — Анна Заруцька", — сказав Дональд Трамп, згадавши, що у 2022 році вона виїхала з України черезв війну разом із донькою й оселилася в районі Шарлотта у штаті Північна Кароліна.

Далі президент пригадав обставини загибелі Ірини, згадавши, що минулого літа вона поверталася додому потягом, коли на неї напав чоловік, якого, за словами Трампа, багато разів затримували, але відпускали без застави.

У цьому ж фрагменті промови Трамп вкотре звинуватив демократів у поблажливості до злочинності та пов'язав трагедію з питаннями контролю кордонів і підходами до запобіжних заходів. Наприкінці він звернувся до Анни Заруцької напряму.

"Ніхто ніколи цього не забуде. У тому поїзді були люди. Ніхто ніколи не забуде вираз жаху на обличчі Ірини, коли вона в останні секунди свого життя подивилася на свого нападника. Вона загинула миттєво. Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці — він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини", — завив Дональд Трамп.

Чому вбивство Ірини Заруцької мало такий резонанс в США

Ірина Заруцька — 23-річна українка, яка разом із матір`ю Анною виїхала з України після початку повномасштабної війни й жила в районі міста Шарлотта (Північна Кароліна). За даними американських медіа, вона активно вивчала англійську та працювала, намагаючись облаштувати життя в США.

Трагедія сталася 22 серпня 2025 року на лінії міського легкорейкового транспорту в Шарлотті. У справі фігурує Декарлос Браун-молодший, якому висунули обвинувачення у вбивстві на рівні штату, а Міністерство юстиції США також оголосило федеральне обвинувачення, яке потенційно може передбачати найсуворіше покарання. До вбивства Декарлос Браун-молодший мав 14 арештів за різні кримінальні злочини.

Він без причин напав на Ірину Заруцьку, яка під час поїздки просто мовчки їхала з телефоном у руці. Чоловік завдав кілька смертельних ножових поранень, через які дівчина миттєво загинула на місці. Після скоєного він спокійно мовчки вийшов з вагона.

Примітно, що в момент атаки ніхто з оточення не спробував завадити йому напасти на жінку чи допомогти піймати після втечі.

Чоловік замахується ножем на Ірину. Фото: кадр з відео

Зазначимо, що ця справа набула великого резонансу. Відомо, що законодавці Північної Кароліни ухвалили масштабний пакет змін до кримінального законодавства, який отримав назву "Iryna’s Law" (закон Ірини. — Ред.). Серед задекларованих цілей — жорсткіші підходи до застави та посилення процедур, пов'язаних із оцінкою ризиків і питаннями психічного здоров'я підозрюваних.

Також історія Ірини Заруцької отримала і символічне продовження в публічному просторі — восени 2025 року американські науковці повідомляли, що новий вид метелика назвали на її честь.