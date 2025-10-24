Вбивство Ірини Заруцької в США — злочинцю загрожує смертна кара

Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Федеральний суд США висунув звинувачення Декарлосу Брауну-молодшому у вбивстві українки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.

Про це інформує NBC News.

Реклама

Читайте також:

Декарлосу Брауну загрожує смертна кара за вбивство українки

За даними видання, 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому висунули звинувачення в окружному суді Західного округу Північної Кароліни. Його обвинувачують у насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті.

За даними федерального обвинувального висновку, велике журі присяжних встановило, що Браун навмисно вбив українку Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня на поїзд транспортної системи Шарлотт-Ареа. Таке обвинувачення передбачає можливість застосування смертної кари.

Адвокатка родини загиблої, Лорен О. Ньютон, заявила у четвер, що вони "задоволені обвинувальним актом і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини".

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

Отже, 23-річна українка Ірина Заруцька була вбита 22 серпня 2025 року на станції East/West Boulevard у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Вона приїхала до США у 2022 році разом із родиною, рятуючись від війни в Україні. Під час нападу вона була на поїзді легкорейкової системи Lynx Blue Line.

Підозрюваний, 34-річний Декарлос Браун-молодший, без попереднього конфлікту підійшов до Ірини та тричі вдарив її ножем у спину. Після цього він спокійно вийшов із поїзда та був затриманий поліцією на платформі. Напад зафіксували камери спостереження.

Браун має кримінальне минуле, зокрема 14 попередніх арештів, і страждав на шизофренію.

У відповідь на трагедію в Північній Кароліні ухвалили законопроєкт Iryna’s Law, який посилює покарання за тяжкі злочини, зокрема відновлює можливість застосування смертної кари. Цей випадок викликав широкий резонанс у США та привернув увагу до проблеми безпеки на громадському транспорті.

Раніше ми інформували, що 22 серпня у Північній Кароліні вбили українську біженку Ірину Заруцьку — їй було 23 роки.

Також ми повідомляли, що обвинувачений у вбивстві Ірини Заруцької Декарлос Браун розповів про свій мотив.