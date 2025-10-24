Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вбивство українки в США — підозрюваному загрожує смертна кара

Вбивство українки в США — підозрюваному загрожує смертна кара

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:30
Оновлено: 18:41
Вбивство Ірини Заруцької в США — злочинцю загрожує смертна кара
Судове засідання. Ілюстративне фото: Freepik

Федеральний суд США висунув звинувачення Декарлосу Брауну-молодшому у вбивстві українки Ірини Заруцької. Йому загрожує смертна кара.

Про це інформує NBC News.

Реклама
Читайте також:

Декарлосу Брауну загрожує смертна кара за вбивство українки

За даними видання, 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому висунули звинувачення в окружному суді Західного округу Північної Кароліни. Його обвинувачують у насильстві щодо залізничного перевізника та системи громадського транспорту, що призвело до смерті.

За даними федерального обвинувального висновку, велике журі присяжних встановило, що Браун навмисно вбив українку Ірину Заруцьку під час нападу 22 серпня на поїзд транспортної системи Шарлотт-Ареа. Таке обвинувачення передбачає можливість застосування смертної кари.

Адвокатка родини загиблої, Лорен О. Ньютон, заявила у четвер, що вони "задоволені обвинувальним актом і сподіваються на швидке правосуддя для Ірини".

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької у США

Отже, 23-річна українка Ірина Заруцька була вбита 22 серпня 2025 року на станції East/West Boulevard у Шарлотті, штат Північна Кароліна. Вона приїхала до США у 2022 році разом із родиною, рятуючись від війни в Україні. Під час нападу вона була на поїзді легкорейкової системи Lynx Blue Line. 

Підозрюваний, 34-річний Декарлос Браун-молодший, без попереднього конфлікту підійшов до Ірини та тричі вдарив її ножем у спину. Після цього він спокійно вийшов із поїзда та був затриманий поліцією на платформі. Напад зафіксували камери спостереження.

Браун має кримінальне минуле, зокрема 14 попередніх арештів, і страждав на шизофренію.

У відповідь на трагедію в Північній Кароліні ухвалили законопроєкт Iryna’s Law, який посилює покарання за тяжкі злочини, зокрема відновлює можливість застосування смертної кари. Цей випадок викликав широкий резонанс у США та привернув увагу до проблеми безпеки на громадському транспорті.

Раніше ми інформували, що 22 серпня у Північній Кароліні вбили українську біженку Ірину Заруцьку — їй було 23 роки.

Також ми повідомляли, що обвинувачений у вбивстві Ірини Заруцької Декарлос Браун розповів про свій мотив.

США смерть вбивство страта розслідування українка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації