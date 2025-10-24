Видео
Главная Новости дня Убийство украинки в США — подозреваемому грозит смертная казнь

Убийство украинки в США — подозреваемому грозит смертная казнь

Дата публикации 24 октября 2025 18:30
обновлено: 18:41
Убийство Ирины Заруцкой в США — преступнику грозит смертная казнь
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Freepik

Федеральный суд США предъявил обвинение Декарлосу Брауну-младшему в убийстве украинки Ирины Заруцкой. Ему грозит смертная казнь.

Об этом информирует NBC News.

Читайте также:

Декарлосу Брауну грозит смертная казнь за убийство украинки

По данным издания, 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему предъявили обвинение в окружном суде Западного округа Северной Каролины. Его обвиняют в насилии в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти.

По данным федерального обвинительного заключения, большое жюри присяжных установило, что Браун намеренно убил украинку Ирину Заруцкую во время нападения 22 августа на поезд транспортной системы Шарлотт-Ареа. Такое обвинение предусматривает возможность применения смертной казни.

Адвокат семьи погибшей, Лорен О. Ньютон, заявила в четверг, что они "довольны обвинительным актом и надеются на быстрое правосудие для Ирины".

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой в США

Итак, 23-летняя украинка Ирина Заруцкая была убита 22 августа 2025 года на станции East/West Boulevard в Шарлотте, штат Северная Каролина. Она приехала в США в 2022 году вместе с семьей, спасаясь от войны в Украине. Во время нападения она была на поезде легкорельсовой системы Lynx Blue Line.

Подозреваемый, 34-летний Декарлос Браун-младший, без предварительного конфликта подошел к Ирине и трижды ударил ее ножом в спину. После этого он спокойно вышел из поезда и был задержан полицией на платформе. Нападение зафиксировали камеры наблюдения.

Браун имеет криминальное прошлое, в том числе 14 предыдущих арестов, и страдал шизофренией.

В ответ на трагедию в Северной Каролине приняли законопроект "Iryna's Law", который ужесточает наказание за тяжкие преступления, в частности восстанавливает возможность применения смертной казни. Этот случай вызвал широкий резонанс в США и привлек внимание к проблеме безопасности на общественном транспорте.

Ранее мы информировали, что 22 августа в Северной Каролине убили украинскую беженку Ирину Заруцкую — ей было 23 года.

Также мы сообщали, что обвиняемый в убийстве Ирины Заруцкой Декарлос Браун рассказал о своем мотиве.

США смерть убийство казнь расследование украинка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
