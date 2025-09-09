В США предъявили обвинения подозреваемому в убийстве украинки

Мужчина убил украинку. Фото: кадр с видео

В США задержали преступника, который предстанет перед федеральным судом за убийство украинской беженки. 34-летнему Декарлосу Брауну предъявлено обвинение в смертельном нападении на 23-летнюю Ирину Заруцкую, которое произошло 22 августа в вагоне легкорельсового поезда в США.

Детали дела

По данным следствия, нападение было неспровоцированным. Подозреваемый использовал карманный нож, найденный впоследствии возле платформы.

Кроме федерального обвинения в совершении акта насилия в системе общественного транспорта, Браун также обвиняется в убийстве первой степени по законам штата. Дело дополнительно расследует ФБР.

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что государство будет настаивать на максимальном наказании для подозреваемого. Директор ФБР Кэш Патель охарактеризовал инцидент как "жестокий и позорный акт".

Стоит отметить, что Браун имеет длительную криминальную историю. С 2011 года его неоднократно задерживали за вооруженные ограбления, кражи и другие преступления. Он провел более пяти лет в тюрьме. Родственники сообщили, что мужчина имел проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, убийство произошло вечером 22 августа на железнодорожной станции East/West Boulevard в районе Саут-Энд города Шарлотт. Девушка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте. Пока полиция не раскрыла мотивы нападения, а расследование продолжается.

После этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп осудил убийство Ирины Заруцкой в ​​Шарлотте и пообещал "довести дело до конца".