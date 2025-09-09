Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У США пред'явили звинувачення підозрюваному у вбивстві українки

У США пред'явили звинувачення підозрюваному у вбивстві українки

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 23:52
У США пред'явили звинувачення підозрюваному у вбивстві українки
Чоловік вбив українку. Фото: кадр з відео

У США затримали злочинця, який постане перед федеральним судом за вбивство української біженки. 34-річному Декарлосу Брауну висунуто звинувачення у смертельному нападі на 23-річну Ірину Заруцьку, який стався 22 серпня у вагоні легкорейкового поїзда в США.

Про це повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, напад був неспровокованим. Підозрюваний використав кишеньковий ніж, знайдений згодом біля платформи.

Окрім федерального обвинувачення у скоєнні акту насильства в системі громадського транспорту, Браун також звинувачується у вбивстві першого ступеня за законами штату. Справу додатково розслідує ФБР.

Генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що держава наполягатиме на максимальному покаранні для підозрюваного. Директор ФБР Кеш Патель охарактеризував інцидент як "жорстокий та ганебний акт".

Варто зазначити, що Браун має тривалу кримінальну історію. З 2011 року його неодноразово затримували за збройні пограбування, крадіжки та інші злочини. Він провів понад п’ять років у в’язниці. Родичі повідомили, що чоловік мав проблеми з психічним здоров’ям.

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Дівчина отримала численні ножові поранення і померла на місці. Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

Після цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп засудив вбивство  Ірини Заруцької в Шарлотті та пообіцяв "довести справу до кінця".

США смерть розслідування звинувачення українка
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації