У США пред'явили звинувачення підозрюваному у вбивстві українки

У США затримали злочинця, який постане перед федеральним судом за вбивство української біженки. 34-річному Декарлосу Брауну висунуто звинувачення у смертельному нападі на 23-річну Ірину Заруцьку, який стався 22 серпня у вагоні легкорейкового поїзда в США.

Про це повідомляє CNN.

Деталі справи

За даними слідства, напад був неспровокованим. Підозрюваний використав кишеньковий ніж, знайдений згодом біля платформи.

Окрім федерального обвинувачення у скоєнні акту насильства в системі громадського транспорту, Браун також звинувачується у вбивстві першого ступеня за законами штату. Справу додатково розслідує ФБР.

Генеральний прокурор Пем Бонді заявила, що держава наполягатиме на максимальному покаранні для підозрюваного. Директор ФБР Кеш Патель охарактеризував інцидент як "жорстокий та ганебний акт".

Варто зазначити, що Браун має тривалу кримінальну історію. З 2011 року його неодноразово затримували за збройні пограбування, крадіжки та інші злочини. Він провів понад п’ять років у в’язниці. Родичі повідомили, що чоловік мав проблеми з психічним здоров’ям.

Нагадаємо, вбивство сталося ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. Дівчина отримала численні ножові поранення і померла на місці. Поки що поліція не розкрила мотиви нападу, а розслідування триває.

Після цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп засудив вбивство Ірини Заруцької в Шарлотті та пообіцяв "довести справу до кінця".