Україна
Ім'я увійшло в історію — як у США вшанували вбиту Ірину Заруцьку

Ім'я увійшло в історію — як у США вшанували вбиту Ірину Заруцьку

Дата публікації: 26 жовтня 2025 19:18
Оновлено: 19:28
В США новий вид метеликів назвали на честь вбитої українки Ірини Заруцької
Українка Ірина Заруцька. Фото: Facebook/Iryna Zarutska

У Сполучених Штатах Америки вшанували пам'ять вбитої біженки з України Ірини Заруцької. На її честь назвали новий вид метеликів.

Про це ABC News розповів президент і директор Міжнародного товариства лускокрилих Гаррі Павулаан.

Читайте також:

Новий вид метеликів назвали на честь Ірини Заруцької

Як зазначив науковець, новий вид метелика назвали Iryna's Azure, що в перекладі означає "Блакить Ірини". Цей вид мешкає переважно в Південній Кароліні. Його вирізняють світло-блакитні крила, які іноді бувають з виразним фіолетово-блакитним відтінком. Такий крок покликаний вшанувати пам'ять вбитої українки й зробити так, аби її ім'я не було забутим, підкреслює Павулаан.

"Це переживе більшість інших вшанувань, бо це живий організм. Її ім'я буде безсмертним у вигляді метелика", — зазначив науковець.

У США назвали новий вид метелика на честь Ірини Заруцької
Вид метеликів, який назвали на честь Ірини Заруцької. Фото: ABC News

Вчений зізнався, що мав іншу назву для цього виду метеликів. Однак чоловік змінив думку, коли побачив відео, яке поширили в мережі після загибелі Ірини Заруцької. Він вирішив назвати цього метелика на її честь.

"Коли я побачив цю історію… Мені 70 років, але я все ще не можу стримати сліз", — каже Павулаан.

Що відомо про смерть Ірини Заруцької

Українка Ірина Заруцька отримала смертельне ножове поранення 22 серпня 2025 року. Дівчина зайшла в потяг у Північній Кароліні та сіла поблизу зловмисника. Вже через кілька хвилин він витягнув з кишені ніж та тричі вдарив Ірину.

Заруцька переїхала з України до Сполучених Штатів Америки у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Вона жила зі своїм дядьком, тіткою, матір'ю, братами й сестрами. Пізніше дівчина переїхала до свого хлопця. Саме йому Ірина написала повідомлення перед тим, як її вбили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Федеральний суд США висунув звинувачення Декарлосу Брауну-молодшому. За вбивство українки Ірини Заруцької йому загрожує смертна кара.

Також ми розповідали про те, що у Північній Кароліні з'явився закон з неформальною назвою "Закон Ірини". Його ухвалили після загибелі Ірини Заруцької.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
