Американський репер DaBaby присвятив кліп вбитів Ірині Заруцькій

Американський репер DaBaby присвятив свою нову пісню Save me ("Врятуй мене") убитій у США українській біженці Ірині Заруцькій. У кліпі він відтворив сцену вбивства.

Сюжет кліпу

Кліп починається з новинного сюжету про вбивство Заруцької, а пісня — зі слів "Ти думаєш, що можеш мене врятувати? Як ти думаєш, що можеш мене врятувати?".

У кліпі відтворена точна сцена, що передувала вбивству Заруцької. Упродовж усього відео репер їде в поїзді, у якому вбили українку. Далі акторка, що грає Заруцьку, заходить у метро та сідає перед чоловіком у червоній кофті, який уособлює Декарлоса Брауна, якого звинувачують у вбивстві.

Браун довго сидить у нібито роздумах, потираючи голову, а після суне руку в кишеню, дістає ножа та завдає удару по жінці.

Однак у кліпі останньої миті руку чоловіка з ножем схопив інший чоловік. Укінці кліпу DaBaby додав скриншот платформи, на якій збирали кошти на підтримку родини вбитої українки. Там вдалося зібрати понад 430 тисяч доларів.

В описі до кліпу співак також прикріпив покликання на платформу зі збором коштів та написав "Присвята Ірині Заруцькій".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив у вбивстві українки Демократичну партію.

Вбивцею Ірини Заруцької виявився неодноразово судимий чоловік, що має проблеми із психікою, проте якого багато разів відпускали із лікарні.