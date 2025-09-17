Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вбивство українки Заруцької — репер зі США зняв кліп про трагедію

Вбивство українки Заруцької — репер зі США зняв кліп про трагедію

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:37
Американський репер DaBaby присвятив кліп вбитів Ірині Заруцькій
Акторка, що грає Ірину Заруцьку та нібито Декарлос Браун. Фото: кадр із відео

Американський репер DaBaby присвятив свою нову пісню Save me ("Врятуй мене") убитій у США українській біженці Ірині Заруцькій. У кліпі він відтворив сцену вбивства.

Про це пише New York Post.

Реклама
Читайте також:

Сюжет кліпу

Кліп починається з новинного сюжету про вбивство Заруцької, а пісня — зі слів "Ти думаєш, що можеш мене врятувати? Як ти думаєш, що можеш мене врятувати?".

У кліпі відтворена точна сцена, що передувала вбивству Заруцької. Упродовж усього відео репер їде в поїзді, у якому вбили українку. Далі акторка, що грає Заруцьку, заходить у метро та сідає перед чоловіком у червоній кофті, який уособлює Декарлоса Брауна, якого звинувачують у вбивстві.

Браун довго сидить у нібито роздумах, потираючи голову, а після суне руку в кишеню, дістає ножа та завдає удару по жінці.

Однак у кліпі останньої миті руку чоловіка з ножем схопив інший чоловік. Укінці кліпу DaBaby додав скриншот платформи, на якій збирали кошти на підтримку родини вбитої українки. Там вдалося зібрати понад 430 тисяч доларів.

В описі до кліпу співак також прикріпив покликання на платформу зі збором коштів та написав "Присвята Ірині Заруцькій".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив у вбивстві українки Демократичну партію

Вбивцею Ірини Заруцької виявився неодноразово судимий чоловік, що має проблеми із психікою, проте якого багато разів відпускали із лікарні. 

вбивство біженці репер українка Ірина Заруцька
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації