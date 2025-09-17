Американский рэпер DaBaby посвятил клип убитой Ирине Заруцкой

Актриса, играющая Ирину Заруцкую и якобы Декарлос Браун. Фото: кадр из видео

Американский рэпер DaBaby посвятил свою новую песню Save me ("Спаси меня") убитой в США украинской беженке Ирине Заруцкой. В клипе он воссоздал сцену убийства.

Об этом пишет New York Post.

Реклама

Читайте также:

Сюжет клипа

Клип начинается с новостного сюжета об убийстве Заруцкой, а песня — со слов "Ты думаешь, что можешь меня спасти? Как ты думаешь, что можешь меня спасти?".

В клипе воспроизведена точная сцена, предшествовавшая убийству Заруцкой. На протяжении всего видео рэпер едет в поезде, в котором убили украинку. Далее актриса, играющая Заруцкую, заходит в метро и садится перед мужчиной в красной кофте, который олицетворяет Декарлоса Брауна, которого обвиняют в убийстве.

Браун долго сидит в якобы размышлениях, потирая голову, а после сует руку в карман, достает нож и наносит удар по женщине.

Однако в клипе в последний момент руку мужчины с ножом схватил другой мужчина. В конце клипа DaBaby добавил скриншот платформы, на которой собирали средства в поддержку семьи убитой украинки. Там удалось собрать более 430 тысяч долларов.

В описании к клипу певец также прикрепил ссылку на платформу со сбором средств и написал "Посвящение Ирине Заруцкой".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил в убийстве украинки Демократическую партию.

Убийцей Ирины Заруцкой оказался неоднократно судимый мужчина, имеющий проблемы с психикой, однако которого много раз отпускали из больницы.