Главная Новости дня Трамп обвинил демократов в убийстве украинки в США — что известно

Трамп обвинил демократов в убийстве украинки в США — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 23:48
Трамп заявил, что в убийстве украинки Ирины Заруцкой виновата Демократическая партия
Президент США Дональд Трамп. Фото: SplashNews.com

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в том, что убийство украинки Ирины Заруцкой в Шарлотте произошло из-за них. На фоне этого он прибегнул к политической агитации. 

Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Читайте также:

Трамп считает, что в смерти украинки виноваты демократы

Как сказал президент США, виновной в убийстве Украинки является Демократическая партия, поскольку она якобы позволила убийце выйти из тюрьмы.

"Убийца был известным карьерным преступником, которого ранее арестовывали и освободили под безналичный залог в январе, всего 14 раз. Что, черт возьми, он делал, ездя на поезде и ходя по улицам?", — пишет Трамп.

Также он заявил, что такого никогда не произошло бы при руководстве республиканцев и, на фоне убийства, начал политическую агитацию. В частности, призвал голосовать за кандидата от республиканцев в Северной Каролине.

"Северная Каролина, и каждый штат, нуждается в законе и порядке, и только республиканцы его обеспечат! Кроме того, где возмущение основных СМИ по поводу этой ужасной трагедии? Голосуйте за Майкла Уотли в Сенат США, он не позволит этому повториться!", — резюмировал президент США.

Напомним, что 22 августа в Северной Каролине трагически оборвалась жизнь украинской беженки Ирины Заруцкой, которой было всего 23 года. Известно, что девушка недавно приехала в США, спасаясь от войны в Украине.

Однако 22 августа она получила ножевые ранения на остановке скоростного трамвая Lynx Blue Line в районе Саут-Энд в Шарлотте. Подозреваемым в убийстве стал 34-летний Декарлос Браун, который тоже получил ранения. После выписки ему будет предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Причем ранее он уже привлекался к ответственности за кражи, ограбления с использованием оружия и угрозы жизни.

Также мы писали, что сегодня Дональд Трамп осудил убийство украинской беженки и заявил, что его администрация не потерпит насильственных преступлений, пообещав "довести дело до конца".

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
