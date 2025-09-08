Трамп отреагировал на убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп отреагировал на трагическую гибель украинской беженки Ирины Заруцкой в городе Шарлотта в штате Северная Каролина. Женщину зарезали в метро.

Об этом Дональд Трамп высказался во время общения с журналистами.

Комментируя произошедшее, он заявил: "Ужасно... Я узнаю обо всем завтра утром".

Напомним, накануне в СМИ появилось видео нападения в метро, где 22 августа неизвестный нанес женщине несколько ножевых ранений. От полученных травм Заруцкая скончалась. В результате инцидента пострадали еще три человека, которые сейчас находятся в больнице.

Полиция задержала нападавшего непосредственно после преступления. Им оказался 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший. По данным правоохранителей, он издавна занимается криминалом. Его судили за нападения, кражи и разбои. Мотивы его действий остаются неизвестными, поскольку с погибшей украинкой он знаком не был.

Также напомним, что недавно в Германии гражданин Ирака толкнул под грузовой поезд 16-летнюю украинку.