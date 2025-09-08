Трамп відреагував на вбивство української біженки Ірини Заруцької у США

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп відреагував на трагічну загибель української біженки Ірини Заруцької у місті Шарлотта в штаті Північна Кароліна. Жінку зарізали в метро.

Про це Дональд Трамп висловився під час спілкування із журналістами.

Трамп відреагував на вбивство біженки з України

Коментуючи подію, він заявив: "Жахливо... Я дізнаюся про все завтра вранці".

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з’явилося відео нападу в метро, де 22 серпня невідомий завдав жінці кілька ножових поранень. Від отриманих травм Заруцька померла. Унаслідок інциденту постраждали ще троє осіб, які нині перебувають у лікарні.

Поліція затримала нападника безпосередньо після злочину. Ним виявився 34-річний безхатченко Декарлос Браун-молодший. За даними правоохоронців, він здавна займається криміналом. Його судили за напади, крадіжки та розбої. Мотиви його дій залишаються невідомими, оскільки із загиблою українкою він знайомий не був.

Також нагадаємо, що нещодавно в Німеччини громадянин Іраку штовхнув під вантажний потяг 16-річну українку.