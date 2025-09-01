У Німеччині 16-річну українську біженку штовхнули під потяг

Машина швидкої допомоги Фото ілюстративне: REUTERS/Shannon Stapleton

У Німеччині триває розслідування гучної справи про загибель 16-річної української біженки, яку, за версією слідства, штовхнули під потяг на вокзалі у Фрідланді, що у Нижній Саксонії. Трагедія сталася 11 серпня.

Громадянин Іраку напав на 16-річну українку

За попередніми даними прокуратури, до злочину причетний 31-річний громадянин Іраку. Незадовго до трагедії поліція прибула до приймального центру для біженців через виклик про безлад. Серед затриманих тоді був і цей чоловік, який підійшов до патрульних самостійно й вказав їм на тіло дівчини на платформі, стверджуючи, що просто знайшов її. Він поводився спокійно, але після проходження алкоміру, алкотестер показав 1,35 проміле алкоголю.

Спершу розглядалася версія нещасного випадку. Однак аналіз ДНК згодом довів інше: на плечі підлітка виявили сліди сильного захвату, що належать підозрюваному. Це підтвердило насильницький характер події. У результаті чоловіку було видано ордер на арешт за підозрою у ненавмисному вбивстві, після чого його помістили до психіатричної лікарні.

За інформацією німецьких медіа, у момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який раптово почув її крик. Родина підлітка, яка з літа 2022 року мешкала у Тюрінгії після втечі з України, від самого початку не повірила у версію, що це нещасний випадок. Трагедія викликала хвилю обурення у громаді. Місцева влада організувала збір пожертв на похорон, і лише за кілька днів вдалося зібрати понад 24 тисячі євро.

Що відомо про нападника

Водночас з’ясувалося, що підозрюваний перебував у Німеччині як біженець. У серпні 2022 року він подав заяву на статус біженця в Брауншвейзі, але отримав відмову з рішенням про депортацію до Литви. Його апеляцію було відхилено в лютому 2025 року.

Проте вже у липні окружний суд Ганновера відмовив у триманні під вартою для примусової депортації, мотивуючи відсутністю ризику втечі. Згодом він повторно зареєструвався у центрі для шукачів притулку у Фрідланді, де й стався злочин.

Прокуратура Геттінгена підтвердила, що між чоловіком та загиблою не було встановлено жодних контактів до трагедії. Сам підозрюваний відмовився давати будь-які пояснення.

