В Германии 16-летнюю украинскую беженку толкнули под поезд

В Германии продолжается расследование громкого дела о гибели 16-летней украинской беженки, которую, по версии следствия, толкнули под поезд на вокзале во Фридланде в Нижней Саксонии. Трагедия произошла 11 августа.

Об этом сообщает Stern.de.

Гражданин Ирака напал на 16-летнюю украинку

По предварительным данным прокуратуры, к преступлению причастен 31-летний гражданин Ирака. Незадолго до трагедии полиция прибыла в приемный центр для беженцев из-за вызова о беспорядке. Среди задержанных тогда был и этот человек, который подошел к патрульным самостоятельно и указал им на тело девушки на платформе, утверждая, что просто нашел ее. Он вел себя спокойно, но после прохождения алкомера алкотестер показал 1,35 промилле алкоголя.

Сначала рассматривалась версия несчастного случая. Однако анализ ДНК впоследствии доказал другое: на плече подростка обнаружили следы сильного захвата, принадлежащие подозреваемому. Это подтвердило насильственный характер происшествия. В результате мужчине был выдан ордер на арест по подозрению в непредумышленном убийстве, после чего его поместили в психиатрическую больницу.

По информации немецких медиа, в момент нападения девушка разговаривала по телефону с дедушкой, который внезапно услышал ее крик. Семья подростка, которая с лета 2022 года жила в Тюрингии после побега из Украины, с самого начала не поверила в версию, что это несчастный случай. Трагедия вызвала волну возмущения в обществе. Местные власти организовали сбор пожертвований на похороны, и всего за несколько дней удалось собрать более 24 тысяч евро.

Что известно о нападавшем

В то же время выяснилось, что подозреваемый находился в Германии как беженец. В августе 2022 года он подал заявление на статус беженца в Брауншвейге, но получил отказ с решением о депортации в Литву. Его апелляция была отклонена в феврале 2025 года.

Однако уже в июле окружной суд Ганновера отказал в содержании под стражей для принудительной депортации, мотивируя отсутствием риска побега. Впоследствии он повторно зарегистрировался в центре для искателей убежища во Фридланде, где и произошло преступление.

Прокуратура Геттингена подтвердила, что между мужчиной и погибшей не было установлено никаких контактов до трагедии. Сам подозреваемый отказался давать какие-либо объяснения.

Напомним, недавно в США напали на 23-летнюю украинку и убили ее. В МИД Украины отреагировали на инцидент.