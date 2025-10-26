Видео
Видео

Имя вошло в историю — как в США почтили убитую Ирину Заруцкую

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 19:18
обновлено: 19:28
В США новый вид бабочек назвали в честь убитой украинки Ирины Заруцкой
Украинка Ирина Заруцкая. Фото: Facebook/Iryna Zarutska

В Соединенных Штатах Америки почтили память убитой беженки из Украины Ирины Заруцкой. В ее честь назвали новый вид бабочек.

Об этом ABC News рассказал президент и директор Международного общества чешуекрылых Гарри Павулаан.

Читайте также:

Новый вид бабочек назвали в честь Ирины Заруцкой

Как отметил ученый, новый вид бабочки назвали Iryna's Azure, что в переводе означает "Голубизна Ирины". Этот вид обитает преимущественно в Южной Каролине. Его отличают светло-голубые крылья, которые иногда бывают с выразительным фиолетово-голубым оттенком. Такой шаг призван почтить память убитой украинки и сделать так, чтобы ее имя не было забытым, подчеркивает Павулаан.

"Это переживет большинство других чествований, потому что это живой организм. Ее имя будет бессмертным в виде бабочки", — отметил ученый.

У США назвали новий вид метелика на честь Ірини Заруцької
Вид бабочек, который назвали в честь Ирины Заруцкой. Фото: ABC News

Ученый признался, что у него было другое название для этого вида бабочек. Однако мужчина изменил мнение, когда увидел видео, которое распространили в сети после гибели Ирины Заруцкой. Он решил назвать эту бабочку в ее честь.

"Когда я увидел эту историю... Мне 70 лет, но я все еще не могу сдержать слез", — говорит Павулаан.

Что известно о смерти Ирины Заруцкой

Украинка Ирина Заруцкая получила смертельное ножевое ранение 22 августа 2025 года. Девушка зашла в поезд в Северной Каролине и села вблизи злоумышленника. Уже через несколько минут он вытащил из кармана нож и трижды ударил Ирину.

Заруцкая переехала из Украины в Соединенные Штаты Америки в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения. Она жила со своим дядей, тетей, матерью, братьями и сестрами. Позже девушка переехала к своему парню. Именно ему Ирина написала сообщение перед тем, как ее убили.

Напомним, ранее мы писали о том, что Федеральный суд США выдвинул обвинения Декарлосу Брауну-младшему. За убийство украинки Ирины Заруцкой ему грозит смертная казнь.

Также мы рассказывали о том, что в Северной Каролине появился закон с неформальным названием "Закон Ирины". Его приняли после гибели Ирины Заруцкой.

