Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США появился "Закон Ирины" в память о погибшей украинке

В США появился "Закон Ирины" в память о погибшей украинке

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 00:38
В штате, где убили Ирину Заруцкую, приняли закон в ее память, чтобы суды более внимательно рассматривали дела лиц, которых хотят отпустить под залог
Украинка Ирина Заруцкая. Фото: Соцсети

В Северной Каролине появился закон, который имеет неформальное название "Закон Ирины". Закон приняли в штате после гибели там украинки Ирины Заруцкой, а губернатор штата Джош Стайн уже его подписал.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Для чего приняли "Закон Ирины"

Губернатор проинформировал, что хотя закон имеет официальную пометку №307, однако неформально он назван в память об убитой украинской беженке. Этим законом все суды штата Северная Каролина теперь обязаны внимательнее рассматривать дела лиц, которые могут представлять риск насилия, перед определением таким людям залога.

"Наши сердца болят за семьями Ирины Заруцкой и трех погибших в Саутпорте. Мы должны сделать больше для безопасности людей. Каждый заслуживает быть в безопасности — дома, в школе, на работе или в месте поклонения", — сказал Джош Стайн.

Напомним, убийство Ирины Заруцкой всколыхнуло и поразило США. Например, Илон Маск раскритиковал СМИ, что они не достаточно внимания уделили этой трагедии.

Также мы информировали о реакции экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на убийство Ирины Заруцкой. Его соболезнования семье Ирины и высказывания относительно ситуации в целом собрали тысячи комментариев в соцсети X и вызвали оживленную дискуссию.

США закон правосудие убийство Ирина Заруцкая
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации