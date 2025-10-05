В штате, где убили Ирину Заруцкую, приняли закон в ее память, чтобы суды более внимательно рассматривали дела лиц, которых хотят отпустить под залог

Украинка Ирина Заруцкая. Фото: Соцсети

В Северной Каролине появился закон, который имеет неформальное название "Закон Ирины". Закон приняли в штате после гибели там украинки Ирины Заруцкой, а губернатор штата Джош Стайн уже его подписал.

Для чего приняли "Закон Ирины"

Губернатор проинформировал, что хотя закон имеет официальную пометку №307, однако неформально он назван в память об убитой украинской беженке. Этим законом все суды штата Северная Каролина теперь обязаны внимательнее рассматривать дела лиц, которые могут представлять риск насилия, перед определением таким людям залога.

"Наши сердца болят за семьями Ирины Заруцкой и трех погибших в Саутпорте. Мы должны сделать больше для безопасности людей. Каждый заслуживает быть в безопасности — дома, в школе, на работе или в месте поклонения", — сказал Джош Стайн.

Напомним, убийство Ирины Заруцкой всколыхнуло и поразило США. Например, Илон Маск раскритиковал СМИ, что они не достаточно внимания уделили этой трагедии.

Также мы информировали о реакции экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора на убийство Ирины Заруцкой. Его соболезнования семье Ирины и высказывания относительно ситуации в целом собрали тысячи комментариев в соцсети X и вызвали оживленную дискуссию.