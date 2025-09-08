Маск раскритиковал AP из-за молчания об убийстве украинки

Илон Маск. Фото: NDTV

Предприниматель и миллиардер Илон Маск резко раскритиковал освещение в медиа убийства украинской беженки в США. Он сравнил количество публикаций Associated Press об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда с почти отсутствующей реакцией на смерть Ирины Заруцкой.

Маск возмутился освещением трагедии

Миллиардер сделал репост, где говорилось о том, что AP News опубликовала более 74 тысяч материалов о Джордже Флойде, тогда как убийству украинки посвятили лишь несколько новостей. Под сообщением он оставил комментарий: "Divide by zero ratio", что можно перевести как "Математика дала сбой".

Сообщение Маска в X. Фото: скриншот

Напомним, что смерть Джорджа Флойда повлекла за собой массовые протесты в США под лозунгом "Black Lives Matter" ("Жизнь чернокожих имеет значение").

Накануне в сети обнародовали видео нападения на Ирину Заруцкую в метро города Шарлотта, штат Северная Каролина. Женщина получила многочисленные ножевые ранения от незнакомца и скончалась в больнице.

Ирина Заруцкая. Фото: NDTV

Трагедия произошла еще 22 августа, нападавшего задержали сразу после инцидента. Известно, что он ранее не был знаком с жертвой. Вместе с украинкой пострадали еще три человека, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.

Подозреваемым оказался 34-летний бездомный Декарлос Браун-младший. Он имел многолетнюю криминальную историю, связанную с кражами, нападениями и разбоями.

