Маск розкритикував AP через мовчання про вбивство українки

Підприємець та мільярдер Ілон Маск різко розкритикував висвітлення у медіа вбивства української біженки в США. Він порівняв кількість публікацій Associated Press про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда з майже відсутньою реакцією на смерть Ірини Заруцької.

Маск обурився висвітленням трагедії

Мільярдер зробив репост, де йшлося про те, що AP News опублікувала понад 74 тисячі матеріалів про Джорджа Флойда, тоді як вбивству українки присвятили лише кілька новин. Під дописом він залишив коментар: "Divide by zero ratio", що можна перекласти як "Математика дала збій".

Нагадаємо, що смерть Джорджа Флойда спричинила масові протести у США під лозунгом "Black Lives Matter" ("Життя чорношкірих має значення").

Напередодні в мережі оприлюднили відео нападу на Ірину Заруцьку в метро міста Шарлотта, штат Північна Кароліна. Жінка отримала численні ножові поранення від незнайомця й померла в лікарні.

Трагедія сталася ще 22 серпня, нападника затримали одразу після інциденту. Відомо, що він раніше не був знайомий із жертвою. Разом з українкою постраждали ще троє людей, які зараз перебувають під наглядом лікарів.

Підозрюваним виявився 34-річний безхатько Декарлос Браун-молодший. Він мав багаторічну кримінальну історію, пов’язану з крадіжками, нападами та розбоями.

