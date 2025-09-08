Відео
Маск вказав на подвійні стандарти після вбивства українки у США

Маск вказав на подвійні стандарти після вбивства українки у США

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 18:23
Маск розкритикував AP через мовчання про вбивство українки
Ілон Маск. Фото: CNN

Підприємець та мільярдер Ілон Маск різко розкритикував висвітлення у медіа вбивства української біженки в США. Він порівняв кількість публікацій Associated Press про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда з майже відсутньою реакцією на смерть Ірини Заруцької.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Маск обурився висвітленням трагедії

Мільярдер зробив репост, де йшлося про те, що AP News опублікувала понад 74 тисячі матеріалів про Джорджа Флойда, тоді як вбивству українки присвятили лише кілька новин. Під дописом він залишив коментар: "Divide by zero ratio", що можна перекласти як "Математика дала збій".

Маск вказав на подвійні стандарти після вбивства українки у США - фото 1
Допис Маска у X. Фото: скриншот

Нагадаємо, що смерть Джорджа Флойда спричинила масові протести у США під лозунгом "Black Lives Matter" ("Життя чорношкірих має значення"). 

Напередодні в мережі оприлюднили відео нападу на Ірину Заруцьку в метро міста Шарлотта, штат Північна Кароліна. Жінка отримала численні ножові поранення від незнайомця й померла в лікарні.

Маск вказав на подвійні стандарти після вбивства українки у США - фото 2
Ірина Заруцька. Фото: NDTV

Трагедія сталася ще 22 серпня, нападника затримали одразу після інциденту. Відомо, що він раніше не був знайомий із жертвою. Разом з українкою постраждали ще троє людей, які зараз перебувають під наглядом лікарів.

Підозрюваним виявився 34-річний безхатько Декарлос Браун-молодший. Він мав багаторічну кримінальну історію, пов’язану з крадіжками, нападами та розбоями.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив свою реакцію на трагічну загибель української біженки Ірини Заруцької у місті Шарлотта. 

Раніше ми також інформували, що у Харкові розпочався судовий процес над російським військовослужбовцем. Його обвинувачують у причетності до вбивства українських військовополонених.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
