Україна
У США з'явився "Закон Ірини" в пам'ять про загиблу українку

У США з'явився "Закон Ірини" в пам'ять про загиблу українку

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 00:38
В штаті, де вбили Ірину Заруцьку, прийняли закон в її пам'ять, щоб суди більш уважно розглядали справи осіб, яких хочуть відпустити під заставу
Українка Ірина Заруцька. Фото: Соцмережі

У Північній Кароліні з'явився закон, який має неформальну назву "Закон Ірини". Закон прийняли у штаті після загибелі там українки Ірини Заруцької, а губернатор штату Джош Стайн вже його підписав.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Для чого прийняли "Закон Ірини"

Губернатор проінформував, що хоча закон маж офіційну позначку №307, проте неформально він названий в пам'ять про вбиту українську біженку. Цим законом всі суди штату Північна Кароліна тепер зобов'язані уважніше розглядати справи осіб, які можуть становити ризик насильства, перед визначенням таким людям застави. 

"Наші серця болять за родинами Ірини Заруцької та трьох загиблих у Саутпорті. Ми повинні зробити більше для безпеки людей. Кожен заслуговує бути в безпеці — вдома, у школі, на роботі чи в місці поклоніння", — сказав Джош Стайн. 

Нагадаємо, вбивство Ірини Заруцької сколихнуло та вразило США. Наприклад, Ілон Маск розкритикував ЗМІ, що вони не достатньо уваги приділили цій трагедії

Також ми інформували про реакцію ексчемпіона UFC Конора Макгрегора на вбивство Ірини Заруцької. Його співчуття родині Ірини та вислови щодо ситуації в цілому зібрали тисячі коментарів в соцмережі X та викликали жваву дискусію.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
