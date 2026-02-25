Гибель украинской беженки Ирины Заруцкой прозвучала в речи Трампа

Кенни Холстон/Пул через REUTERS

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе вынес в центр внимания историю убитой в США украинской беженки Ирины Заруцкой, привязав ее к теме преступности, залога и миграционной политики Он публычно обратился к матери девушки, которая была в зале.

Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя выступление Дональда Трампа.

Дональд Трамп вспомнил об убитой украинке Ирине Заруцкой

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп отдельно остановился на деле Ирины Заруцкой, украинки, которая погибла в США. В зале была ее мать Анна Заруцкая, и Трамп публично обратился к ней, описав ее путь после начала полномасштабной войны в Украине.

"Мы имеем честь, что сегодня вечером к нам присоединилась женщина, которая прошла через настоящий ад, — Анна Заруцкая", — сказал Дональд Трамп, вспомнив, что в 2022 году она уехала из Украины из-за войны вместе с дочерью и поселилась в районе Шарлотта в штате Северная Каролина.

Далее президент вспомнил обстоятельства гибели Ирины, вспомнив, что прошлым летом она возвращалась домой на поезде, когда на нее напал мужчина, которого, по словам Трампа, много раз задерживали, но отпускали без залога.

В этом же фрагменте речи Трамп в очередной раз обвинил демократов в снисхождении к преступности и связал трагедию с вопросами контроля границ и подходами к мерам предосторожности. В конце он обратился к Анне Заруцкой напрямую.

"Никто никогда этого не забудет. В том поезде были люди. Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни посмотрела на своего нападающего. Она погибла мгновенно. Она сбежала от жестокой войны только для того, чтобы быть убитой закоренелым преступником, которого выпустили на свободу, чтобы убивать в Америке — он попал сюда через открытые границы. Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам: мы обеспечим справедливость для вашей замечательной дочери Ирины", — завыл Дональд Трамп.

Почему убийство Ирины Заруцкой имело такой резонанс в США

Ирина Заруцкая - 23-летняя украинка, которая вместе с матерью Анной выехала из Украины после начала полномасштабной войны и жила в районе города Шарлотта (Северная Каролина). По данным американских медиа, она активно изучала английский и работала, пытаясь обустроить жизнь в США.

Трагедия произошла 22 августа 2025 года на линии городского легкорельсового транспорта в Шарлотте. В деле фигурирует Декарлос Браун-младший, которому предъявили обвинение в убийстве на уровне штата, а Министерство юстиции США также объявило федеральное обвинение, которое потенциально может предусматривать самое суровое наказание. До убийства Декарлос Браун-младший имел 14 арестов за различные уголовные преступления.

Он без причин напал на Ирину Заруцкую, которая во время поездки просто молча ехала с телефоном в руке. Мужчина нанес несколько смертельных ножевых ранений, из-за которых девушка мгновенно погибла на месте. После содеянного он спокойно молча вышел из вагона.

Примечательно, что в момент атаки никто из окружения не попытался помешать ему напасть на женщину или помочь поймать после побега.

Мужчина замахивается ножом на Ирину. Фото: кадр из видео

Отметим, что это дело получило большой резонанс. Известно, что законодатели Северной Каролины приняли масштабный пакет изменений в уголовное законодательство, который получил название "Iryna's Law" (закон Ирины. — Ред.). Среди задекларированных целей — более жесткие подходы к залогу и ужесточение процедур, связанных с оценкой рисков и вопросами психического здоровья подозреваемых.

Также история Ирины Заруцкой получила и символическое продолжение в публичном пространстве — осенью 2025 года американские ученые сообщали, что новый вид бабочки назвали в ее честь.