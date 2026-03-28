Трамп сказал, что мешает ему закончить войну РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, войну в Украине можно было бы завершить легче, чем другие. Однако этому мешает ненависть между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.



Что сказал Трамп о проблеме завершить войну в Украине

Во время своего выступления Трамп снова рассказал о потерях в войне, назвав все происходящее — худшим, что было со времен Второй мировой войны.

"На прошлой неделе погибли 28 тысяч солдат, неделей ранее погибло 32 тысячи солдат. Думаю, мы это уладим, но это ужасно. Это ужасная вещь. Худшее со времен Второй мировой", — сказал Трамп, не уточнив, о потерях с какой стороны идет речь.

Также американский в очередной раз заявил, что уже урегулировал 8 войн, добавив, что войну в Украине можно было бы завершить легче. Однако он говорит, что серьезным препятствием этому является "чрезвычайная ненависть" между Путиным и Зеленским.

"Ненависть — это плохо, когда пытаешься урегулировать войну", — резюмировал он.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Украина и Россия достигли соглашения до промежуточных выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.

Также Трамп на днях снова раскритиковал союзников за их позицию по Ирану. В частности, когда канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что это не их война, Трамп ответил, Украина не является войной США.