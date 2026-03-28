Рубіо: США не називали умовою гарантій безпеки вихід ЗСУ з Донбасу

Державний секретар США Марко Рубіо.

Державний секретар Марко Рубіо спростував слова Президента України Володимира Зеленського про нібито гарантії безпеки США в обмін на виведення українських військ із Донбасу. За словами Рубіо, Штати не ставили таких умов і ніколи не вимагали територіальних поступок. Він підкреслив, що гарантії безпеки можуть надаватися лише після завершення бойових дій.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Марко Рубіо.

Держсекретаря США запитали про недавню заяву Зеленського, у якій він нібито пов’язав американські гарантії безпеки з відведенням українських військ з частини Донецької та Луганської областей.

Рубіо категорично спростував це твердження, підкресливши, що Вашингтон не ставив таких умов і не вимагав від Києва жодних територіальних поступок.

Він зазначив, що США пояснили українському керівництву, що гарантії безпеки — це військові сили, здатні втрутитися у випадку загрози, і їхнє застосування можливе лише після завершення війни.

Читайте також:

"Це неправда, я бачив, як він це сказав, і прикро, що він так висловився, адже він знає, що це неправда і що йому сказали зовсім інше", — заявив Рубіо.

Водночас він додав, що роль США полягала у донесенні позицій обох сторін і спробі знайти компроміс, а остаточне рішення завжди залишається за українським керівництвом.

"Ми повідомили українській стороні, на чому наполягають росіяни. Ми не виступаємо за це… Вибір залишається за ними. Це не нам вирішувати за них. Ми ніколи не говорили їм, що вони мають погодитися або відмовитися", — наголосив держсекретар.

Крім того, Рубіо попередив, що без ухвалення рішень та готовності до певних поступок війна може продовжуватися.

"Наша роль полягала в тому, щоб з’ясувати, чого хочуть обидві сторони, і спробувати знайти компроміс. Остаточне рішення залишається за Україною. Якщо вони не хочуть ухвалити певні рішення та піти на певні поступки, війна триватиме.

Те саме стосується і російської сторони. Якщо вони не хочуть йти на певні поступки українській стороні, війна триватиме. Ми й надалі намагатимемося сприяти тому, що є можливим. Якщо це неможливо, війна, на жаль, триватиме", — зауважив Рубіо.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що США нібито пов’язують надання гарантій безпеки з виведенням українських військ із Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном. Зеленський наголосив, що такий крок загрожує безпеці України та Європи.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Зеленський говорив про те, що Штати готові надати Україні гарантії безпеки, але лише за умов досягнення мирної угоди з Росією. За його словами, відповідний документ уже існує "на папері", проте його ще не підписали через певні сумніви. Зеленський зазначив, що остаточне оформлення гарантій залежить від прогресу у мирних переговорах.