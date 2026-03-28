Рубио: США не называли условием гарантий безопасности выход ВСУ с Донбасса

Государственный секретарь США Марко Рубио.

Государственный секретарь Марко Рубио опроверг слова Президента Украины Владимира Зеленского о якобы гарантиях безопасности США в обмен на вывод украинских войск из Донбасса. По словам Рубио, Штаты не ставили таких условий и никогда не требовали территориальных уступок. Он подчеркнул, что гарантии безопасности могут предоставляться только после завершения боевых действий.

Рубио о гарантиях безопасности в обмен на выход ВСУ с Донбасса

Госсекретаря США спросили о недавнем заявлении Зеленского, в котором он якобы связал американские гарантии безопасности с отводом украинских войск из части Донецкой и Луганской областей.

Рубио категорически опроверг это утверждение, подчеркнув, что Вашингтон не ставил таких условий и не требовал от Киева никаких территориальных уступок.

Он отметил, что США объяснили украинскому руководству, что гарантии безопасности — это военные силы, способные вмешаться в случае угрозы, и их применение возможно только после завершения войны.

"Это неправда, я видел, как он это сказал, и обидно, что он так высказался, ведь он знает, что это неправда и что ему сказали совсем другое", — заявил Рубио.

В то же время он добавил, что роль США заключалась в донесении позиций обеих сторон и попытке найти компромисс, а окончательное решение всегда остается за украинским руководством.

"Мы сообщили украинской стороне, на чем настаивают россияне. Мы не выступаем за это... Выбор остается за ними. Это не нам решать за них. Мы никогда не говорили им, что они должны согласиться или отказаться", — подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, Рубио предупредил, что без принятия решений и готовности к определенным уступкам война может продолжаться.

"Наша роль заключалась в том, чтобы выяснить, чего хотят обе стороны, и попытаться найти компромисс. Окончательное решение остается за Украиной. Если они не хотят принять определенные решения и пойти на определенные уступки, война будет продолжаться.

То же касается и российской стороны. Если они не хотят идти на определенные уступки украинской стороне, война будет продолжаться. Мы и в дальнейшем будем пытаться способствовать тому, что возможно. Если это невозможно, война, к сожалению, будет продолжаться", — отметил Рубио.

Ранее Новини.LIVE информировали, что Владимир Зеленский заявил, что США якобы связывают предоставление гарантий безопасности с выводом украинских войск из Донбасса. По его словам, на позицию Вашингтона влияет обострение ситуации на Ближнем Востоке, в частности конфликт с Ираном. Зеленский подчеркнул, что такой шаг угрожает безопасности Украины и Европы.

Также Новини.LIVE сообщали, что Зеленский говорил о том, что Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но только при условии достижения мирного соглашения с Россией. По его словам, соответствующий документ уже существует "на бумаге", однако его еще не подписали из-за определенных сомнений. Зеленский отметил, что окончательное оформление гарантий зависит от прогресса в мирных переговорах.