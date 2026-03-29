Ультиматум РФ: Зеленський про ідею виходу України з Донбасу

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відкинув ідею виведення українських військ із Донбасу в обмін на гарантії безпеки. За його словами, подібні пропозиції фактично відображають вимоги Росії, а не є самостійною ініціативою партнерів. Він також наголосив, що завершення війни можливе лише за умови посилення тиску на Кремль.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

Зеленський про ідею виходу України з Донбасу

Глава держави прокоментував дискусії щодо можливого компромісу, який передбачає відступ українських сил із Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

Зеленський зазначив, що формально це не виглядає як прямий тиск з боку США, однак суть таких пропозицій є очевидною для всіх сторін.

За його словами, мовиться про підхід, у якому Україні пропонують піти на поступки, щоб зупинити Росію, після чого можуть бути надані певні гарантії.

Водночас президент підкреслив, що така логіка не є окремою американською ініціативою, а фактично повторює ультимативні вимоги Москви.

Український лідер також зауважив, що наразі цей підхід не змінюється, однак він вважає, що президент США Дональд Трамп має достатній вплив, аби переглянути його та посилити тиск на Кремль.

На його думку, Росія продовжує війну не через власну силу, а через недостатню жорсткість міжнародної реакції.

"Вони зупиняться. Але тільки якщо ціна для них стане достатньо високою", — наголосив Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявляв, що США розглядають надання гарантій безпеки Україні у прив’язці до можливого виведення військ із Донбасу. Він наголосив, що такий підхід фактично повторює вимоги Росії та передбачає поступки з боку України. Водночас глава держави попередив, що реалізація такого сценарію може послабити безпеку як України, так і всієї Європи.

Також Новини.LIVE інформували, що державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що Вашингтон нібито пов’язує гарантії безпеки для України з виведенням військ із Донбасу. Він наголосив, що США не висували подібних умов і не вимагали жодних територіальних поступок.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський відреагував на заяви держсекретаря США Марко Рубіо та відкинув звинувачення у неправдивості своїх слів щодо умов Вашингтона. Він наголосив, що оприлюднив лише частину інформації про переговори, підкресливши, що реальна картина є ширшою. Він також зазначив, що Україна прагнула укласти угоду про гарантії безпеки ще до завершення війни, і документ уже був майже готовий, однак США відмовилися його підписувати.