Трехсторонние переговоры с Россией на паузе: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский.

Перемирие в Иране, достигнутое при содействии США, поможет миру справиться с энергетическим кризисом, однако оно же стало причиной смещения графика переговоров по Украине. Владимир Зеленский в интервью итальянским журналистам объяснил текущую дипломатическую ситуацию и призвал не останавливать военную поддержку Киева.

Новини.LIVE со ссылкой на Rai.

Зеленский объяснил ситуацию вокруг переговоров

Трехсторонний переговорный процесс с участием Российской Федерации пока пришлось отложить из-за смены дипломатических приоритетов Вашингтона. Как рассказал президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами итальянского телеканала Rai, Соединенные Штаты Америки в последнее время были максимально сосредоточены на решении конфликта на Ближнем Востоке.

Именно это глобальное смещение фокуса повлияло на расписание консультаций по российско-украинской войне. Впрочем, глава государства сохраняет оптимизм относительно этого направления работы.

"Но мы начнем снова...", — заверил украинский лидер.

В то же время президент Украины положительно оценил успехи американской дипломатии на ближневосточном направлении. Он публично поздравил Соединенные Штаты с достижением договоренностей о перемирии в Иране. По убеждению Зеленского, стабилизация ситуации в этом регионе будет иметь ощутимый положительный эффект для всей планеты, поскольку такой шаг существенно облегчит преодоление мирового энергетического кризиса.

Несмотря на то, что внимание главных партнеров временно переключилось на другие горячие точки, безопасность и оборонные потребности Киева не должны отходить на второй план. Владимир Зеленский категорически заявил, что пауза в переговорном процессе не означает паузы в военной помощи.

"Поддержка Украины поставками вооружения должна продолжаться", — подчеркнул президент.

Как уже сообщал Новини.LIVE, в конце марта Владимир Зеленский заявлял, что переговорный процесс стал на паузу, потому что обострились боевые действия на Ближнем Востоке и расхождение интересов сторон переговоров.

В частности американский президент Дональд Трамп заявлял, что для мира Украине необходимо отдать России Донбасс. Зато Киев категорически отвергает любые территориальные уступки Кремлю.

Отдельно глава ОПУ Кирилл Буданов заявлял, что в Киев могут вскоре прибыть участники американской делегации, куда входит спецпосланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сенатор Линдси Грэм. Это может произойти ориентировочно после Пасхи.