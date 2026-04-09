Головна Новини дня Путін оголосив Великоднє перемир'я

Дата публікації: 9 квітня 2026 22:09
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У четвер, 9 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "Великоднє перемир’я". Воно має діяти протягом 11–12 квітня. Водночас російським військам наказали залишатися напоготові.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву на сайті Кремля.

Сьогодні ввечері, 9 квітня, Володимир Путін заявив про запровадження так званого "Великоднього перемир’я". Воно має діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Кремля. 

Згідно з повідомленням, Путін доручив міністрові оборони РФ Андрію Бєлоусову та начальнику Генштабу Валерію Герасимову зупинити бойові дії на всіх напрямках. Водночас російським військам наказано залишатися напоготові та реагувати на можливі дії з боку України.

У Кремлі також заявили, що очікують аналогічних кроків від української сторони.

Читайте також:

"Військам бути готовими припинити можливі провокації зі сторони противника, а також будь-які його агресивні дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме приклад Російської Федерації", — йдеться у заяві.

Скриншот повідомлення на сайті Кремля

Новини.LIVE писали, що наприкінці березня Володимир Зеленський заявив про готовність України підтримати припинення вогню на Великдень. Водночас він підкреслив, що будь-які домовленості не повинні загрожувати суверенітету та гідності держави. За його словами, Київ відкритий до компромісів, але лише в чітко визначених межах.

Також Новини.LIVE інформували, що на початку квітня Зеленський наголосив, що пропозиція щодо перемир'я на Великдень залишається в силі. Глава держави тоді заявив, що Україна зберігає ініціативу щодо "Великоднього перемир’я", попри невиразну позицію Росії щодо цього.

володимир путін перемир'я Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
