Путін оголосив Великоднє перемир'я

Російський диктатор Володимир Путін.

У четвер, 9 квітня, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "Великоднє перемир’я". Воно має діяти протягом 11–12 квітня. Водночас російським військам наказали залишатися напоготові.

Заява на сайті Кремля.

Путін запровадив "Великоднє перемир'я"

Сьогодні ввечері, 9 квітня, Володимир Путін заявив про запровадження так званого "Великоднього перемир’я". Воно має діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня. Відповідне рішення оприлюднили на сайті Кремля.

Згідно з повідомленням, Путін доручив міністрові оборони РФ Андрію Бєлоусову та начальнику Генштабу Валерію Герасимову зупинити бойові дії на всіх напрямках. Водночас російським військам наказано залишатися напоготові та реагувати на можливі дії з боку України.

У Кремлі також заявили, що очікують аналогічних кроків від української сторони.

"Військам бути готовими припинити можливі провокації зі сторони противника, а також будь-які його агресивні дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме приклад Російської Федерації", — йдеться у заяві.

Скриншот повідомлення на сайті Кремля

Новини.LIVE писали, що наприкінці березня Володимир Зеленський заявив про готовність України підтримати припинення вогню на Великдень. Водночас він підкреслив, що будь-які домовленості не повинні загрожувати суверенітету та гідності держави. За його словами, Київ відкритий до компромісів, але лише в чітко визначених межах.

Також Новини.LIVE інформували, що на початку квітня Зеленський наголосив, що пропозиція щодо перемир'я на Великдень залишається в силі. Глава держави тоді заявив, що Україна зберігає ініціативу щодо "Великоднього перемир’я", попри невиразну позицію Росії щодо цього.