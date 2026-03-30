Головна Новини дня Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень

Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень

Дата публікації: 30 березня 2026 12:15
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова піти на перемир'я на Великодні свята. Водночас глава держави наголосив, що припинення вогню має відбутися не ціною українського суверенітету.

"Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом", — заявив президент.

Новина доповнюється...

Читайте також:
Володимир Зеленський Великдень перемир'я
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
