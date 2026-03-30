Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова піти на перемир'я на Великодні свята. Водночас глава держави наголосив, що припинення вогню має відбутися не ціною українського суверенітету.

"Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом", — заявив президент.

